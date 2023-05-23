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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

10 اختصاصات لـ الهيئة العامة للتخطيط العمراني ..اعرفها

تخطيط عمراني
تخطيط عمراني

حدد قانون البناء الجديد، عدة اختصاصات للهيئة العامة للتخطيط العمراني، يتمثل أبرزها في تقييم وتحديث المعلومات والمؤشرات العمرانية بالتنسيق مع مراكز المعلومات . 

 

في هذذا الصدد، نص القانون على أن تباشر الهيئة العامة للتخطيط العمرانى الاختصاصات المنوطة بها طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، ولها على الأخص ما يأتى:


1 - وضع البرنامج القومى لإعداد المخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية بمختلف مستوياتها.
2- إعداد المخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية على المستوى القومى والإقليمى والمحافظة والمخططات الاستراتيجية العامة للمدن والقرى.
3 - مراجعة وإقرار ومتابعة تنفيذ المخططات الاستراتيجية العامة للمدن والقرى وأحوزتها العمرانية.
4 - إعداد البحوث والدراسات القطاعية المتخصصة لأعمال التخطيط والتنمية العمرانية.
5 - إعداد دلائل الأعمال للمخططات العمرانية ومراقبة تطبيقاتها.
 

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6 - تنظيم ممارسة أعمال التخطيط والتنمية العمرانية.
7 - تطوير وتنمية قدرات إدارات التخطيط العمرانى بالوحدات المحلية.
8 - تطوير آليات تنفيذ المخططات الاستراتيجية بمستوياتها المختلفة والمخططات التفصيلية.
9 - تقييم وتحديث المعلومات والمؤشرات العمرانية بالتنسيق مع مراكز المعلومات على المستويات المختلفة.
10 - اقتراح وإبداء الرأى فى القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للتخطيط والتنمية العمرانية . 
 

قانون البناء الجديد قانون البناء الهيئة العامة أعمال التخطيط التنمية العمرانية

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