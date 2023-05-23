10 اختصاصات لـ الهيئة العامة للتخطيط العمراني ..اعرفها

حدد قانون البناء الجديد، عدة اختصاصات للهيئة العامة للتخطيط العمراني، يتمثل أبرزها في تقييم وتحديث المعلومات والمؤشرات العمرانية بالتنسيق مع مراكز المعلومات .

في هذذا الصدد، نص القانون على أن تباشر الهيئة العامة للتخطيط العمرانى الاختصاصات المنوطة بها طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، ولها على الأخص ما يأتى:



1 - وضع البرنامج القومى لإعداد المخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية بمختلف مستوياتها.

2- إعداد المخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية على المستوى القومى والإقليمى والمحافظة والمخططات الاستراتيجية العامة للمدن والقرى.

3 - مراجعة وإقرار ومتابعة تنفيذ المخططات الاستراتيجية العامة للمدن والقرى وأحوزتها العمرانية.

4 - إعداد البحوث والدراسات القطاعية المتخصصة لأعمال التخطيط والتنمية العمرانية.

5 - إعداد دلائل الأعمال للمخططات العمرانية ومراقبة تطبيقاتها.



6 - تنظيم ممارسة أعمال التخطيط والتنمية العمرانية.

7 - تطوير وتنمية قدرات إدارات التخطيط العمرانى بالوحدات المحلية.

8 - تطوير آليات تنفيذ المخططات الاستراتيجية بمستوياتها المختلفة والمخططات التفصيلية.

9 - تقييم وتحديث المعلومات والمؤشرات العمرانية بالتنسيق مع مراكز المعلومات على المستويات المختلفة.

10 - اقتراح وإبداء الرأى فى القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للتخطيط والتنمية العمرانية .

