الجارحي: يجب تفعيل دور هيئة التنمية الصناعية وفض الإشتباكات مع الجهات الأخرى

أكد النائب محمد الجارحي وكيل لجنة المشروعات الصغيرة و المتوسطة، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر الوطنية للصلب، أن الصناعة هي المحرك الرئيسي للتنمية، والدولة بذلت جهوداً كبيرة على مدار السنوات السابقة في مجال الصناعة.



وأضاف "الجارحي" خلال جلسة المحور الأقتصادي اليوم، أن يجب تفعيل دور هيئة التنمية الصناعية، و فض الإشتباكات مع الجهات الأخرى، و يتمثل ذلك في تخفيف مركزية الهيئة، و إعادة هيكلتها و تطوير أداء العاملين بها.



وتابع:"و بسط ولاية الهيئة على أراضي التنمية الصناعية، بشكل حقيقي و فعال ، بيما في ذلك الأراضي الصناعية التابعة للمحليات و المجتمعات العمرانية، لتصبح الجهة الوحيدة، صاحبة الولاية"