حزب الاتحاد: الصكوك السيادية حل سحري لحل المشكلات الاقتصادية

أكد محمد عبد الحكيم، ممثل حزب الاتحاد، على أهمية صكوك التمويل السيادية، مشيرًا إلى أن القانون الخاص بالصكوك السيادية صدر في 2013 ثم 2021، ولكن لم يتم تفعيله حتى الآن.

وقال خلال كلمته بجلسة الاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي" ضمن مناقشات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، إن إجمالي إصدارات الصكوك في العالم 1،7 تريليون دولار، منذ 2001 حتى الآن، بينها 173 مليار دولار عام 2021، ويوجد أكثر من 70 دولة تتعامل بنظام الصكوك الذي يعتبر حل سحري للاقتصاد، فهو الحصان الرابح لحل أزمات الدول، والصكوك قد تغني مصر عن الاقتراض وصندوق النقد.

كما شدد على ضرورة تشجيع الاستثمارات الأجنبية المصرية في الخارج، بما يحقق رؤية الدولة في زيادة الصادرات لـ 100 مليار دولار ، مطالبا بالإسراع في إصدار عملية رقمية موحدة والسماح بعمليات التعدين الرقمية، واستغلال الفائض في الكهرباء خاصة أن هناك دول عربية عديدة بدأت الاتجاه في هذا الصدد.