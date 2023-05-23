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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| هز القدمين من أعراض السكري.. سعر إطلالة درة يتخطى ربع مليون جنيه وسر ارتداء الأميرة رجوة اللون الأبيض في الحنة

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

نشرة المرأة والصحة

 

سعر مفاجأة.. لن تصدق تكلفة إطلالة ياسمين صبري
 

أثارت الفنانة ياسمين صبري الجدل وذلك بعد نشرها صورا جديدة من الإعلان الذي عرض في رمضان الماضي لأحد المنتجعات السكنية .

 

أفضل الأطعمة لمرضى حمى الضنك.. تعرف عليها
 

حمى الضنك هي حمى فيروسية تنتشر عن طريق لدغة بعوضة، ولا يزال يمثل مشكلة صحية عامة رئيسية في العديد من دول العالم بما في ذلك الهند، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، هناك من 50 إلى 100 مليون حالة إصابة بحمى الضنك كل عام ، منها حوالي 500000 حالة شديدة الخطورة وتتطلب العلاج في المستشفى، تزايدت حالات الإصابة بحمى الضنك في الهند في السنوات القليلة الماضية. في عام 2019 وحده، تم تسجيل أكثر من 188000 حالة إصابة بحمى الضنك .

 

تظهر في الليل.. هز القدمين من أعراض مرض السكري
 

أعراض مرض السكري في الليل: مرض السكري هو اضطراب التمثيل الغذائي، وهو مرض خطير لا يمكن علاجه بالكامل، ولا يمكن السيطرة على ارتفاع نسبة السكر في الدم إلا من خلال اتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة.

 

تناول الملح بهذه الطريقة يصيبك بأمراض كارثية
 

أصبح الملح شيئا لا غنى عنه في طعامنا، وعلى الرغم من التحذيرات من مخاطر استهلاك الكثير منه على الصحة العامة، إلا أن يزال استخدام الملح فى الأطعمة المختلفة التي نتناولها يوميا مثل مرق الدجاج والأطعمة المصنعة والوجبات السريعة وفقا لموقع "Very well health" سوف نتعرف على الآثار الجانبية من الإفراط في استهلاك الملح

 

ماذا يحدث للجسم عند تناول الطعام الحار| كارثة غير متوقعة
 

 يميل بعض الأشخاص إلى الأطعمة الحارة وإضافة كميات كبيرة من التوابل الحارة المختلفة والفلفل الحار، كل هذه المكونات الأساسية لدى الكثير من الناس، وعلى الرغم من أن الطعام الحار قد يكون لذيذاً لكثير من الناس.

 

لن تتخيل .. سعر شنطة سيرين عبد النور في أحدث ظهور
 

تألقت الفنانة سيرين عبد النور، بإطلالة أنثوية جذابة في أحدث ظهور، وانهالت عليها تعليقات الجمهور التي تشيد بأناقتها وجمالها.

 

مسميني شوكليت.. صور أثارت الجدل لـ شيرين وحسام حبيب
 

 

يصاحب ظهور المطربة شيرين عبد الوهاب مع زوجها حسام حبيب الكثير من الجدل، وذلك بسبب تصريحاتها المستمرة عن علاقتهما، والتي أخرها بأن حسام مسميها شوكليت على تليفونه، وأن خناقتهما تكون بإستمرار بسبب العمل.

 

لطلاب المدارس.. تناول هذا الطعام يساعد على التركيز فى الامتحانات
 

تحرص الأمهات على تقديم وجبات لأبنائهم خلال الدراسة  تساعدهم على التركيز وبالتزامن مع انطلاق امتحانات نهاية العام نقدم فوائد تناول البليلة

 

تتخطى ربع مليون جنيه.. سعر إطلالة درة يثير الجدل

 

شاركت النجمة التونسية درة ، خلال ندوة للحديث عن الموضة، وعالم الأزياء ضمن فعاليات Fashion Extravaganza التي أقيمت على هامش عروض Le 5eme.

 

سر ارتداء الأميرة رجوة اللون الأبيض في الحنة.. مصممة الفستان تكشف مفاجأة
 

احتفلت ملكة الأردن رانيا، مساء الإثنين، بليلة الحنة للأميرة رجوة السيف السعودية، التي ستتزوج ولي العهد الأردني الأمير حسين بن عبد الله الثاني.

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