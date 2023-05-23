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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تسليم 102 مشروع تنموي دعمأ للأسر الاولى بالرعاية في الدقهلية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شهدت محافظة الدقهلية، احتفالية كبرى بديوان عام المحافظة تضمنت توزيع 102 مشروع تنموي لأصحاب المشاريع متناهية الصغر والأسر الأولى بالرعاية من أبناء قرى مراكز المنصورة والسنبلاوين وميت غمر فى محافظة الدقهلية .

جاء ذلك بحضور الدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية، وقيادات جمعية الأورمان. 

وأكد الدكتور وائل عبدالعزيز، أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية احتياجاتهم، وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا.

وأشاد عبدالعزيز، الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة؛ للتيسير عن المواطنين، وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

وأكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، أن تسليم المشاريع التنموية جاءت بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى المحافظة .  

واضاف أن المشاريع المقدمة متمثلة فى المهن كالسباكة والنجارة والحدادة والميكانيكا بالإضافة الى البقالة والاكشاك، وعدد من المشروعات التى تستهدف إيجاد مصدر دخل ثابت للأسر الاولى بالرعاية، وتمكينها من الاعتماد على الذات في مواجهة أعباء الحياة حتى يكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع.

وأشاد شعبان بالتعاون الوثيق بين الأورمان ومحافظة الدقهلية بهدف تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروعات التنموية ودعم الأسر الأكثر احتياجًا بانحاء المحافظة. 

وتابع أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانية لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة في أرجاء المحافظة.

 

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أسر الأولى بالرعاية الفئات الأكثر احتياجا المجتمع المدني جمعية الاورمان للأسر الأولى بالرعاية مشاريع متناهية الصغر وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وكيل وزارة التضامن

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