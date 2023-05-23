منصة ترامب للتواصل الاجتماعي تقاضي صحيفة واشنطن بوست بتهمة التشهير

رفعت مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا “TMTG”، الشركة الأم لمنصة “تروث سوشيال” المملوكة للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، دعوي قضائية صحيفة واشنطن بوست بتهمة التشهير، زاعمة أن “مقالاً فظيعًا” نشرته الصحيفة حول المنصة يهدد وجودها ذاته.

الدعوى المرفوعة في الدائرة الثانية عشرة بفلوريدا تطلب 3.78 مليار دولار كتعويضات تأديبية.

مقال صحيفة واشنطن بوست، نشر في 13 مايو، هو محور الدعوى القضائية، التي تزعم أن المنفذ الإخباري “اتهم زورًا مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا بالاحتيال في الأوراق المالية ومخالفات أخرى”.

وزعمت القصة أن مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا أخفت عن المساهمين حقيقة أنها كانت تحصل على قرض مزعوم مشكوك فيه من بنك Paxum، يشار إليه على أنه “بنك صديق للإباحية”، من شأنه أن يمنح مصرفيًا روسيًا يبدو مشؤومًا حصة مسيطرة في تروث سوشيال.

ووفقًا لصحيفة واشنطن بوست، أهملت الشركة أيضًا إخبار المساهمين بأنها دفعت رسومًا ضخمة للمكتشفين إلى الرئيس التنفيذي لشركة Digital World Acquisition Corporation (DWAC)، شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة التي تم الإعلان عن اندماجها مع مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا منذ أكثر من عام، للمساعدة ترتيب القرض من البنك.

ومن المفترض أن كل هذه المعاملات المشبوهة تم إخفاؤها عن هيئة الأوراق المالية والبورصات.