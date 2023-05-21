نهاية أوكرانيا.. هيلاري كلينتون تحذر من فوز ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية

حذرت المرشحة الديمقراطية السابقة للرئاسة، هيلاري كلينتون، من أنه إذا أعيد انتخاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2024، فسيكون ذلك بمثابة سقوط كل من أوكرانيا والديمقراطية في أمريكا.

وفي مقابلة مع صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، قالت كلينتون، التي عملت وزيرة للخارجية في عهد باراك أوباما وخسرت أمام ترامب في انتخابات 2016، إنها لا تعتقد أن منافسها السابق سينجح هذه المرة.

ومع ذلك، زعمت أنه إذا فاز ترامب في عام 2024، فستكون هذه نهاية الديمقراطية في الولايات المتحدة ونهاية أوكرانيا، حيث سيسحب البلاد من الناتو.

ومضت كلينتون لتقول إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتقد أن ترامب سيفعل ذلك لو فاز في انتخابات 2020.

وقالت: “كان ترامب الهدية التي استمرت في منحها لأشخاص مثل الزعيم الصيني شي جين بينج وبوتين”، متهمة إياه بأنه “مغرم بالاستبداد” و”غير كفؤ في أي نوع من النهج الاستراتيجي تجاه الصين”.

وأضافت أن “ترامب من الواضح أنه سيفعل ما يريده بوتين بشأن الناتو”.

كما قالت كلينتون إنها اعتقدت ذات مرة أن الصين كانت تستعد “لاتخاذ خطوة ضد تايوان” في غضون بضع سنوات، لكن الصراع في أوكرانيا ثبط عزيمة بكين عن محاولة استعادة الجزيرة، التي تعتبرها جزءًا من أراضيها السيادية.

ومضت لتتحدث عن مخاوف واسعة النطاق من أن الرئيس الحالي، جو بايدن، 80 عامًا، الذي أكد أنه سيرشح نفسه مرة أخرى في أواخر أبريل، أصبح كبيرًا جدًا على المنصب.

وبينما أقرت بأن العمر “مشكلة”، حثت الناخبين على مقارنته بالرجل الذي يرشح ضده.

وانتقد ترامب، الذي أعلن في نوفمبر الماضي أنه سيرشح نفسه مرة أخرى في عام 2024، نهج بايدن في الصراع في أوكرانيا.

وفي يناير، زعم أن “الرئيس يدفعنا بشكل منهجي، ولكن ربما دون علم، إلى ما يمكن أن يكون قريبًا الحرب العالمية الثالثة”.