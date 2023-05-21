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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تستفز الصين من جديد في تايوان .. تفاصيل

تايوان
تايوان

اعتبرت صحيفة الجارديان البريطانية، أن أمريكا تستفز الصين بعد قرارها بإرسال الأسلحة إلى تايوان بأسرع وقت.

الخطير في الأمر بحسب الجارديان، أن القرار خرج دون انتظار موافقة الكونجرس.

والأمر الذي أصدره الرئيس الأمريكي جو بايدن، يعني تفعيل أداة تشريعية استخدمها في دعم أوكرانيا، تسمح له بتمرير شحنات أسلحة إلى تايوان دون الرجوع إلى الكونجرس.

في العام الماضي، استخدمتها الإدارة هذه الطريقة لإرسال أسلحة وأموال بقيمة 11 مليار دولار لأوكرانيا في الحرب الدائرة بين الأخيرة وروسيا.

منذ أغسطس استخدمت واشنطن الأداة 37 مرة لتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.

ولجأت الإدارة الامريكية لذلك، لأرسال 66 مقاتلة F-16V في وقت قصير، وتأجيل تسليم الدفعة الأولى من الطائرات إلى الربع الثالث من عام 2024.

كما ستضمن الصفقة المرسلة بموجب هذا التشريع أيضا، على الأرجح، أسلحة دفاعية، مثل الصواريخ المحمولة على الكتف وهي أسلحة مضادة للدروع وتستخدم في عمليات الدفاع الجوي.

من جانبها، حذرت وزارة الدفاع الصينية  واشنطن من اتخاذ هذه الخطوة في دعم تايوان ضدها، ذاكرة ان استمرار الدعم  لتايوان يتسبب في "اهتزاز أسس العلاقات"، وواشنطن "تحاول تقويض السلام".

 

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