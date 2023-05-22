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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب أم بايدن.. المستشار الألماني يوضح مرشحة المفضل لرئاسة أمريكا

أولاف شولتس
أولاف شولتس

أعرب المستشار الألماني، أولاف شولتس، عن دعمه للرئيس الأمريكي، جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام المقبل، قائلا إن “الرئيس الحالي أكثر ملاءمة لهذا المنصب بفضل خبرته الواسعة في السياسة”.

وفي حديثه إلى تلاميذ في مدرسة ابتدائية بالقرب من برلين، اليوم الاثنين، سئل شولتس عمن يريد الفوز، بايدن أو ترامب، أجاب أن "الرئيس الحالي أفضل” وأنه يأمل في إعادة انتخابه، بحجة أن ذلك الديمقراطي البالغ من العمر 80 عاما يعرف "ما عليك القيام به لمنع العالم من الحرب”.

وفيما يتعلق بـ ترامب، قال شولتس إن "الرئيس الأمريكي السابق يمثل انقساما كبيرا في البلاد"، ولن يكون للولايات المتحدة "مستقبل جيد" إذا فاز في عام 2024.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية، نقلا عن مصادر، بأن مسؤولو الاتحاد الأوروبي يستعدون لحقيقة أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد لا يفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2024، وأن رئيس الدولة الجديد سيغير نهجه في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

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وقالت “سي إن بي سي”، نقلا عن مصادر: "هناك تعاون وتنسيق وثيقان غير مسبوقين بين الاتحاد الأوروبي والإدارة الأمريكية الحالية... يدرك الاتحاد الأوروبي أن هذا التعاون ليس أمرا مفروغا منه، وقد يتغير هذا النهج عندما يظهر شخص مثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في البيت الأبيض".

وقال كيفن كلودن، كبير المحللين في معهد ميلكن، لـ“سي إن بي سي”، إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ينتظران علاقة صعبة إذا تولى المرشح الجمهوري الرئاسة.

شولتس بايدن برلين المستشار الألماني أمريكا المانيا

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