أحمد قنديل: الاستثمار قضية مصيرية لتجاوز الأزمة الاقتصادية.. فيديو

قال الدكتور أحمد قنديل من مركز الدراسات السياسية والاقتصادية بالأهرام، إن نقطة البداية تتمثل في وجود رؤية واضحة حول الاستثمار في الدولة، لافتا إلى أن الاستثمار قضية مصيرية في هذه الدولة، ومن دونها لا نستطيع أن نتجاوز الأزمة الاقتصادية الواضحة.



وتابع الدكتور أحمد قنديل، خلال كلمته بجلسة الحوار الوطني، أنه لا بد من أن يكون هناك رؤية تتماشى مع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، ومراعة تخارج الدولة من عدد من القطاعات الأربع سنوات القادمة ، ورؤية 2030.

وأكمل، أن هناك 15 قطاعا تحقق التنمية بالعالم ولا بد من العمل سويا بهما، خاصة عدد من المجالات التي لا بد أن يجتمع عليها رجال الأعمال والمستثمرين.