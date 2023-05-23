التصديري للملابس الجاهزة: تستهدف الوصول لـ12 مليار دولار خلال 3 سنوات.. فيديو

قالت ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن مصر حققت زيادة في نسبة صادراتها في عام 2022 ، موضحة أن مجال تصدير الملابس بدأ من مليار و460 مليون في عام 2020 ، ووصل في العام الحالي 2 مليار و600 مليون صادرات بزيادة 30% .

وتابعت مارس لويس خلال كلمتها في جلسة الحوار الوطني، أن قطاع الملابس كثيف العمالة، ويؤمن حياة كريمة لعدد ضخم من البشر يصل لـ 3 ملايين شخص، ومضيفة: “وصلنا لـ 4 مليار صادرات بالتعاون مع الغزل النسيج”.

وأكملت، أن المستهدف الوصول من 8 إلى 12 مليار صادرات خلال 3 سنوات من خلال خطة كاملة تم طرحها على رئيس الوزراء .