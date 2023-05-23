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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التصديري للملابس الجاهزة: تستهدف الوصول لـ12 مليار دولار خلال 3 سنوات.. فيديو

ماري لويس رئيس المجلس
ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة

قالت ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن مصر حققت زيادة في نسبة صادراتها في عام 2022 ، موضحة أن مجال تصدير الملابس بدأ من مليار و460 مليون في عام 2020 ، ووصل في العام الحالي 2 مليار و600 مليون صادرات بزيادة 30% .

وتابعت مارس لويس  خلال كلمتها في جلسة الحوار الوطني، أن قطاع الملابس كثيف العمالة، ويؤمن حياة كريمة لعدد ضخم من البشر يصل لـ 3 ملايين شخص، ومضيفة: “وصلنا لـ 4 مليار صادرات بالتعاون مع الغزل النسيج”.

وأكملت، أن المستهدف الوصول من 8 إلى 12 مليار صادرات خلال 3 سنوات من خلال خطة كاملة تم طرحها على رئيس الوزراء . 

 

المجلس التصديري للملابس الجاهزة الحوار الوطني رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة

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