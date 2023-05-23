طب مصر للعلوم والتكنولوجيا تطلق مؤتمر البحث العلمي من أجل غد أفضل

عقدت كلية الطب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا المؤتمر البحثي الطلابى الأول للنظام التكاملى الحديث ( 5+2 ) MISC 23، تحت شعار "البحث العلمى من أجل غد أفضل".



وأكد محمد حلمى الغر أمين عام المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، خلال المؤتمر على دور جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وكلية الطب فى تطبيق البرنامج، وكون هذا أول مؤتمر طلابى في الجامعات الخاصة والأهلية، مشيراً إلى إنه يعد نواة لبداية مثمرة فى عالم البحث العلمى والنشر الطلابى.

وقال أشرف حيدر رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن الجامعة تعتبر أولي الجامعات التي طبقت مشروع التخرج البحثي من البرنامج التكاملي الحديث وكلل العمل في حضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية ورؤساء الأقسام المشرفين علي الأبحاث الطلابية والمسئولين علي خروجها إلي النور، لافتا إلى أن الطلاب قاموا بعرض 16 بحث علمي علي مدار أربعة جلسات من أصل 125 بحث كما تم عرض ثمانية أبحاث علي هيئة لوحات بحثية.

وأكد حيدر أن التقييم تضمن استخدام برامج الاقتباس وتم النشر الأكاديمي عن طريق المستودع الرقمي وإدارة المكتبة المركزية برئاسة دكتورة ندي لبيب، موضحا أن البرنامج التكاملي الحديث يتضمن تبني منهجية البحث وأخلاقيات البحث العلمي من السنة الدراسية الأولي للدراسة، وتتضمن مصوغات التخرج وعمل مشروع بحثي وتم الانتهاء من 125 بحثا فى هذه الاحتفالية والتى سيتوج فيها ثلاث مجموعات بحثيه فائزة.



وقال نهاد المحبوب عميد الكلية، إن الدراسة بكلية الطب البشرى بالجامعة هدفها الأول هو خريج الطبيب الممارس القادر على التنافس المحلى والإقليمى والدولى لتحقيق الأهداف الإستيراتيجية للجامعة والدولة فى إطار إعداد الخريج بمهارات التواصل والبحث العلمى والمهارات الإكلينيكية، مؤكدا على حضور رؤساء الأقسام والإرتقاء بمستوى الطالب والتعليم حتى يستطيع تكوين خريج قادر على العمل وفقاً لإحتياجات التخصصات الطبية المختلفة.

وأشار نهاد المحبوب إلى أنه تم عمل كتيب بملخصات الأبحاث الطلابية منشور به 125 ملخص للأبحاث الخاصة بمشروع التخرج، وتم إختيار أفضل بحثين مقروئين وإختيار أفضل بحث مكتوب (Poster) وتم إهدائهم درع الكلية.

مؤتمر البحث العلمي من أجل غد أفضل

مؤتمر البحث العلمي من أجل غد أفضل

مؤتمر البحث العلمي من أجل غد أفضل

مؤتمر البحث العلمي من أجل غد أفضل

مؤتمر البحث العلمي من أجل غد أفضل

مؤتمر البحث العلمي من أجل غد أفضل

مؤتمر البحث العلمي من أجل غد أفضل

مؤتمر البحث العلمي من أجل غد أفضل