منذ بداية 2023.. الاحتلال يهدم 119 منزلا فلسطينيا في الضفة الغربية والقدس

قال مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، اليوم الثلاثاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي هدم (119) منزلا أو شقة سكنية فلسطينية في الضفة الغربية والقدس منذ مطلع عام 2023 الجاري.

وأوضح مركز المعلومات الفلسطيني، أن من بين المنازل التي تم هدمها، (9) مساكن تعود ملكيتها لعوائل شهداء أو أسرى نفذوا عمليات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتفصيلا، قال المركز الذي يختص في متابعة وتوثيق كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية بكل مكوناتها خاصة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، إن الاحتلال هدم في شهري يناير الماضي منزلين تعود ملكيتهما لعائلتي الشهيدين: عبد الرحمن هاني عابد، وأحمد أيمن عابد في بلدة كفردان بجنين، ومنزل عائلة الشهيد عدي التميمي في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة.

وأضاف المركز أن قوات الاحتلال هدمت في شهر فبراير الماضي منزل عائلة الشهيد حسين قراقع من مدينة بيت لحم، وهدمت في 16 من ذات الشهر منزل عائلة الشهيد محمد كمال الجعبري في الخليل.

وفي شهر فبراير أيضا هدمت قوات الاحتلال منزل عائلة الأسير يونس جلال هيلان في قرية حجة بقلقيلية، وهدمت منزل عائلة الشهيد محمد صوف في قرية حارس غرب سلفيت.

وفجر اليوم الثلاثاء، فجرت قوات الاحتلال منزل عائلة الشهيد معتز الخواجا في بلدة نعلين برام الله.

وتنتهج سلطات الاحتلال الإسرائيلي ما يعرف بـ"سياسة العقاب الجماعي" ضد عائلات المقاومين الفلسطينيين الذين تتهمهم بتنفيذ أعمال مقاومة ضدها، أو ضد المستوطنين، من خلال هدم منازلهم وتركهم في العراء بلا مأوى في محاولة لردع آخرين من تنفيذ عمليات مشابهة.

فيما أكد مراقبون على أن سياسة هدم البيوت التي ينتهجها الاحتلال بحق منفذي عمليات المقاومة البطولية أثبتت فشلها في ردع المقاومة والحد من تزايدها في الضفة الغربية.