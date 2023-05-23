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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

بذهبية وبرونزية.. علم مصر يغرد في سماء أقوى البطولات الدولية للسومو بأمريكا

علم مصر يغرد في سماء
علم مصر يغرد في سماء أقوي البطولات الدولية للسومو 

حصد لاعبو المنتخب الوطني لمصارعة السومو في بطولة السومو الأمريكية المفتوحة us Sumo open 2023 والمقامة بـ لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، على العديد من المراكز وبرونزية وذهبية. 

وقال لاعب منتخب السومو المصري،  إبراهيم عبد اللطيف لموقع “صدى البلد” إن علم مصر غرد في سماء أقوي البطولات الدولية للسومو في لوس أنجلوس ٢٠٢٣ وسط  10000 متفرج. 

 بطولة السومو الأمريكية 2023

وأضاف لاعب منتخب السومو المصري أنهم تلقوا مكالمة تهنئة من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بعد فوز كل من: لاعب السومو فتحي أبو الركب بـ ذهبية وزن ١١٥، اللاعب عبدالرحمن عثمان ببرونزية وزن ثقيل +١١٥. 

وواصل: “إبراهيم عبداللطيف مركز خامس ووزن الثقيل +١١٥، كمال أبو صيرة رابع ووزن الثقيل +١١٥، ومعتز قطب مركز رابع وزن ١١٥”.

جدير بالذكر أن أقوي البطولات الدولية للسومو لعام ٢٠٢٣ تمت بمشاركة العديد من الدول، أبرزها: مصر وروسيا و أوكرانيا و منجوليا و أمريكا و البرازيل و كولمبيا واليابان و ١٢ دولة أخرى. 

5 أبطال يمثلون مصر في بطولة السومو الأمريكية المفتوحة

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علم مصر يغرد في سماء أقوي البطولات الدولية للسومو   

 

علم مصر يغرد في سماء أقوي البطولات الدولية للسومو   
مصارعة السومو المنتخب الوطني Sumo us Sumo open 2023 علم مصر مصر البطولات الدولية للسومو وزير الشباب والرياضة إبراهيم عبداللطيف

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