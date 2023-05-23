برلماني: لدينا إشكالية في تطبيق التشريعات بالقطاع الصناعي.. فيديو

قال النائب أحمد بهاء شلبي ، مقرر مساعد لجنة الصناعة بالحوار الوطني ، إن الصناعة تواجه إشكالية ضخمة في تطبيق التشريع ، مشيرا إلى أن هناك عددا من التشريعات في قطاع الصناعة تحتاج إلى أن تتوحد من أجل أن تكون واضحة أمام المشرع دون اضطرابات .

وأضاف النائب أحمد بهاء شلبي ، خلال لقائه لـ برنامج " الحياة اليوم " ، والمذاع على فضائية " الحياة " ، أن لجنة الصناعة بالحوار الوطني استلمت أكثر من 10 ألاف مقترح للنهوض بالصناعة ، وهناك تحديات مؤقتة بالنسبة لتوافر مواد الإنتاج ، وإشكاليات مثل البيروقراطية ، والخريطة الصناعية ، والمستقبل في الثروة الصناعية ، والصناعات الخضراء .

وتابع ، أن هناك رؤية للمستقبل والاتجاه للصناعات الخضراء ، والمدن الصناعية المستدامة.