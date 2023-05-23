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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بروتوكول تعاون بين حياة كريمة وابدأ وجامعة برج العرب التكنولوجية لتأهيل الطلاب لسوق العمل

صدى البلد

وقعت مؤسسة "حياة كريمة" وجامعة "برج العرب التكنولوجية" وشركة "ابدأ لتنمية المشروعات"اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون ضمن سلسلة من الشراكات التي تعقدها المؤسسة مع شركاء النجاح ، في كافة المجالات ، بهدف تنسيق التعاون في مجالات التدريب المختلفة وزيادة المهارات المهنية للطلاب، من أجل تأهيلهم لسوق  العمل وصقل خبراتهم العملية.

وتسعى المؤسسة من خلال هذا البروتوكول للتنسيق المشترك من أجل احتضان الأفكار والابتكارات التكنولوجية للطلاب والخريجين وتوفير البيئة المناسبة لهم لإنشاء مشروعات صغيرة، والتعاون في مجال البحث العلمي، بما يتناسب مع الخطط الاستراتيجية.

كما تشارك مؤسسة حياة كريمة في عقد المؤتمرات وورش العمل والمعارض وملتقيات ريادة الأعمال، بالإضافة إلى إجراء لقاءات تعريفية بخبراء ريادة الأعمال وكذا المساهمة في تسويق التعليم التكنولوجي، فضلًا عن المشاركة في توفير دورات تدريبية لتأهيلهم لسوق العمل، بإلإضافة إلي المشاركة في الاتفاقيات الدولية، وتقديم منح دراسية للطلاب بشكل يخدم مجالات التعاون المشتركة.

ويعكس هذا التعاون مدى اهتمام مؤسسة "حياة كريمة" بدعم الشباب؛، وهي مؤسسة شابة رائدة في العمل التنموي تؤمن بقدرات الشباب وإمكاناتهم وسعيًا منها لتوفير التدريب العملي للطلاب والخريجين لمساعدتهم في معرفة متطلبات سوق العمل ودعمهم للوصول إلى الفرص المناسبة، فضلًا عن توجيههم لكيفية البدء في مشروعاتهم الخاصة.

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