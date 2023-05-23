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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عائلة محمود سامي البارودي: نرفض هدم المقبرة.. ويمكن تحويلها لمزار سياحي

صدى البلد

أكدت الدكتورة ألطاف البارودي من عائلة الشاعر محمود سامي البارودي،  أنها لم تتلق أي إخطارات بهدم المدفن.

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وأكملت الطاف البارودي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “ كلمة اخيرة ” المذاع على قناة “ أون ”، :" لم نكن نتوقع ذلك وكنا نتوقع أن المقبرة  رمز تراث وتاريخ وقد يكون مزاراً للسياحة ".


وتابعت :" الناس  والشارع المصري والعربي اللي حافظين اشعار محمود سامي البارودي واللي اتعمل عليها  دراسات عليا ماجستير ودكتوراه، هل يعقل أن يتم هدها إعملوا التطوير وشوفوا مخرج بديل  من فوق المقبرة أو جنبها   لكن هدم المقبرة امر  سيء ترفضه الاسرة   جميعها ".


تداول مستخدمو التواصل الاجتماعي على فيسبوك صورة لضريح الشاعر الكبير محمود سامي البارودي، رائد مدرسة الإحياء والبعث في الشعر العربي، وعليها علامة إزالة.يذكر أن أضرحة عدد من المبدعين ورموز مصر تدخل في نطاق الإزالة لأعمال التطوير منها قبر الكاتب الكبير يحيى حقي الذي تم بالفعل نقل رفاته وهدم مقبرته، ومقبرة شاعر النيل حافظ إبراهيم بمدافن السيدة نفيسة. و الشاعر الكبير محمود سامي البارودي الملقب  رب السيف والقلم من مواليد إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، تولى البارودي العديد من المناصب العسكرية، وشارك في ثورة أحمد عرابي والتي انتهت بهزيمة عرابي واحتلال الإنجليز مصر.

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