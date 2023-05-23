طبيب يحذر من النودلز: تسبب السرطان والسكتات الدماغية.. فيديو

قال الدكتور عماد فهمي، استشاري التغذية العلاجية، تعقيبا على وفاة شخص بسبب “النودلز”، إنه من الصعب أن تكون أكلة بعينها سببا في وفاة شخص، ولا يمكن تحديد خطورة " النودلز " في وفاة أخ "البلوجر" إلا من خلال الطب الشرعي، منوها: "كلامي لا يعني أن النودلز جيدة وهي في منتهى السوء".

وتابع الدكتور عماد فهمي، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " مساء دي إم سي"، والمذاع على فضائية "دي إم سي"، أن الاتهام في أنها سبب الوفاة لشخص لا بد وأن يكون هناك دليل عملي، وليس مجرد توقع، مؤكدا: "ولادنا بسبب النودلز بيتسرقوا مننا ويتأذوا واختصاره للناس هو تحمير يتم في أرخص أنواع الزيوت".

وأردف: التمليح في النودلز يسبب التهاب أعصاب وقيء وضغط وسمنة، ويتم معالجة المنتج بالحرارة، وتأثيرها السلبي يسبب السرطان، ومضاف لها مواد تلميع غير موثوق في طريقة تخزينها.

وحذر من أنها قد تسبب سكتات دماغية، وأمراض في القلب والسكر من النوع الثاني خصوصا في البنات، وخاصة "اللغبطة" في هرمونات الأنوثة لدى الفتيات.