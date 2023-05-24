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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد تنازل الأهلي.. موعد نظر لجنة التظلمات لطعن كهربا على عقوبات الانضباط

صدى البلد

كشف الاعلامي وليد الحديدي، أن تنازل الأهلى عن الطعن المقدم ضد لجنة الانضباط لا يعنى انعقاد لجنة التظلمات غدا لنظر القضية، وإنما يجب أن يقدم الأهلي تنازله رسميا أمام القضاء الإداري جهة نظر القضية وتقديم صورة من هذا التنازل لاتحاد الكرة حتى تنعقد لجنة التظلمات.

وقال الحديدي عبر برنامج بوكس تو بوكس أن البعض توقع أن تنعقد لجنة التظلمات غدا لنظر طعن كهربا والعقوبات المتعلقة بالأهلي والزمالك، لكن هذا ليس قانونيًا، حيث تقتضى اللوائح استلام لجنة التظلمات لصيغة تنازل الأهلى في الضاء الإداري، حتى يحق لها نظر الطعن.

وأوضح الحديدي أن الأهلي سيتقدم بالتنازل في جلسة 28 مايو، وسيحصل على صيغة هذا التنازل من القضاء بعدها بـ24 ساعة على الأقل، وتسليم هذا التنازل لاتحاد الكرة في خلال 48 ساعة، ما يعنى صعوبة انعقاد لجنة التظلمات قبل نهاية الشهر الجاري، وانعقادها في الأسبوع الأول من يونيو.

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بعد تنازل الأهلي.. موعد نظر لجنة التظلمات لطعن كهربا على عقوبات الانضباط

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