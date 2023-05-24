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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى وفاته.. محطات بحياة «أبو ضحكة جنان» إسماعيل ياسين

إسماعيل يس
إسماعيل يس

تحل اليوم الأربعاء ذكرى وفاة الفنان الكوميدى الكبير إسماعيل ياسين، الذى رحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم الموافق 23 مايو عام 1972، بعد رحلة عطاء فنى رسم خلالها البسمة على شفاه الملايين من كل الأجيال وأصبح فيها أحد عمالقة الكوميديا ورموزها في مصر والعالم العربى.

حياة إسماعيل ياسين

ولد إسماعيل في يوم الموافق 15 سبتمبر عام 1912، في محافظة السويس، وهو الابن الوحيد لصائغ ميسور الحال في شارع عباس بمدينة السويس، وتوفيت والدته وهو لا يزال طفلًا يافعًا.

والتحق إسماعيل بأحد الكتاتيب، ثم تابع في مدرسة ابتدائية حتى الصف الرابع الابتدائي، عندما أفلس محل الصاغة الخاص بوالده نتيجة لسوء إنفاقه ثم دخل والده السجن لتراكم الديون عليه، اضطر الفتى للعمل مناديا أمام محل لبيع الأقمشة، فقد كان عليه أن يتحمل مسئولية نفسه منذ صغره، ثم اضطر إلى هجر المنزل خوفا من بطش زوجة أبيه ليعمل مناديًا للسيارات بأحد المواقف بالسويس.

كان إسماعيل ياسين يعشق أغنيات الموسيقار محمد عبدالوهاب ويردّدها منذ نعومة أظافره، ويحلم بأن يكون مطربًا منافسًا له.

إسماعيل ياسين

وانتقل إلى القاهرة، في بدايات الثلاثينيات لكي يبحث عن مشواره الفني كمطرب، إلا أن شكله وخفة ظله حجبا عنه النجاح في الغناء، وقد امتلك إسماعيل الصفات التي جعلت منه نجما من نجوم الاستعراض حيث إنه مطرب و‌مونولوجست وممثل، وظل أحد روّاد هذا الفن على امتداد عشر سنوات من عام 1935- 1945 ثم عمل بالسينما وأُنتجت له أفلام بإسمه بعد أن أنتجت أفلام باسم ليلى مراد، ومن هذه الأفلام (إسماعيل ياسين في متحف الشمع - إسماعيل ياسين يقابل ريا وسكينة - إسماعيل ياسين في الجيش -إسماعيل ياسين بوليس حربي – إسماعيل ياسين في الطيران – إسماعيل ياسين في البحرية – إسماعيل ياسين في مستشفى المجانين، وغيرهم من الأفلام).

الحياة الفنية لـ إسماعيل ياسين

استطاع إسماعيل ياسين أن ينجح في فن المونولوج، وظل عشر سنوات من عام 1935- 1945 متألقا في هذا المجال حتى أصبح يلقى المونولوج في الإذاعة نظير أربعة جنيهات عن المونولوج الواحد شاملا أجر التأليف والتلحين، والذي كان يقوم بتأليفه دائمًا توأمه الفني أبو السعود الإبياري.

كانت بداية دخوله السينما فى عام 1939، عندما اختاره فؤاد الجزايرلى ليشترك في فيلم (خلف الحبايب).

وقدم العديد من الأفلام لعب فيها الدور الثاني من أشهرها في تلك الفترة (علي بابا والأربعين حرامي) و(نور الدين والبحارة الثلاثة) و(القلب له واحد).. وقد قدم إسماعيل ياسين أكثر من 166 فيلمًا في حياته.

إسماعيل ياسين

أنور وجدي في حياة إسماعيل ياسين

في عام 1944 جذبت موهبة إسماعيل ياسين انتباه أنور وجدي فاستعان به في معظم أفلامه، ثم أنتج له عام 1949 أول بطولة مطلقة في فيلم (الناصح) أمام الوجه الجديد ماجدة.

استطاع ياسين أن يكون نجما لشباك التذاكر تتهافت عليه الجماهير، وكانت أعوام 52 و53 و54 عصره الذهبي، حيث مثل 16 فيلما في العام الواحد، وهو رقم لم يستطع أن يحققه أي فنان آخر.

مسرحيات إسماعيل ياسين

واستعان إسماعيل ياسين وشريكه أبو السعود الإبياري بعدد كبير من المخرجين المرموقين في إخراج مسرحياتهم منهم: السيد بدير، محمد توفيق، عبد المنعم مدبولي، نور الدمرداش. كما عمل في مسرح إسماعيل ياسين نخبة كبيرة من كبار النجوم أمثال: عبد الوارث عسر، شكري سرحان، سناء جميل، تحية كاريوكا وغيرهم.

وقد قدّم للمسرح 60 مسرحية سجلت جميعها للتليفزيون ولكن أحد الموظفين بالتليفزيون المصري أخطأ وقام بمسحها جميعا، إلا فصلين من مسرحية «كل الرجالة كده» وفصل واحد من مسرحية أخرى، وإن كان من يرى أن ذلك المسح تم بشكل متعمد.

إسماعيل ياسين

وفاة إسماعيل ياسين

كان يفكر الرئيس محمد السادات، في تكريم إسماعيل ياسين، ولكن وافته المنية في 24 مايو 1972، إثر أزمة قلبية حادة قبل أن يستكمل تمثيل دوره الأخير والصغير في فيلم بطولة نور الشريف.

كان يسمى إسماعيل ياسين بـ«بالمُضحك الحزين»، فبالرغم من أن أفلامه كوميدية ومضحكة؛ إلا أنه كان يعيش حزينًا، خاصة في آخر أيامه.

ابو ضحكة جنان إسماعيل ياسين الموسيقار محمد عبد الوهاب حياة إسماعيل ياسين نور الدمرداش

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