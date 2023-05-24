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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليابان تنفي أي خطط للانضمام إلى حلف الناتو

علم اليابان
علم اليابان

أكد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، أنه ليس لدى بلاده أي خطط للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، جاءت تصريحات كيشيدا بعد أن قال السفير الياباني لدى الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر إن الحلف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة يخطط لفتح مكتب اتصال في اليابان، وسيكون أول مكتب له في آسيا، لتسهيل المشورات في المنطقة.

وأوضح كيشيدا في جلسة للبرلمان اليوم الأربعاء، أن بلاده لم تتخذ قرارًا بشأن فتح مكتب لحلف شمال الأطلسي على أراضيها، ولا تخطط للانضمام إلى الناتو كدولة عضو أو شبه عضو.

وأفادت تقارير سابقة بأن وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي والأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، أكدا في مقابلات أن الجانبين يناقشان فتح مكتب اتصال للناتو في اليابان.

وعلى إثر التقارير، حذرت الصين اليابان من هذا الأمر، مطالبة إياها باستخلاص الدروس من التاريخ، مشيرة إلى أن منطقة آسيا - المحيط الهادئ تقع خارج النطاق الجغرافي لحلف الناتو وليست بحاجة إلى نسخة طبق الأصل من منظمة حلف شمال الأطلسي.

اليابان حلف شمال الأطلسي الناتو الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف الناتو مكتب اتصال في اليابان

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