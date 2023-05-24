خالد جلال ينتقد أوسوريو بسبب توظيف لاعبي الزمالك داخل الملعب

انتقد خالد جلال مدرب الزمالك السابق، طريقة توظيف خوان كارلوس أوسوريو للاعبي الزمالك.

قال خالد جلال في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "توظيف لاعبي الزمالك مع أوسوريو يتم بشكل خاطئ، خاصة توظيف زيزو في العُمق يمثل بشكل كبير أزمة"



واختتم: "توظيف حمزة المثلوثي في وسط الملعب أمر خاطئ أيضا حتى لو سجل في إحدى المباريات".

وتعادل الزمالك مع الداخلية (1-1)، على ستاد السويس الجديد، ضمن الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في الدوري برصيد 47 نقطة، بينما يتواجد الداخلية في المركز 16 ب28 نقطة.