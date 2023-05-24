صحف القاهرة تبرز كلمة الرئيس السيسي خلال افتتاح اجتماعات بنك التنمية الإفريقي

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، اليوم الأربعاء، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس خلال افتتاح الاجتماعات السنوية بنك التنمية الإفريقي في شرم الشيخ، كما تناولت باهتمام لقاءات الرئيس على هامش الاجتماعات.

مصر تدعو لتيسير إقراض الدول النامية



فتحت عنوان "مصر تدعو لتيسير إقراض الدول النامية"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس السيسي أعرب عن تقديره للدور الحيوي لبنك التنمية الإفريقي في دعم قضايا التنمية بالقارة، في ظل التحديات الاقتصادية المتنامية، مؤكدا أن مصر مستمرة في دفع جهود تحقيق التنمية الاقتصادية لدول القارة الإفريقية، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسي أكد في كلمته أمســ خلال افتتاحه الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي، التي تستضيفها مصر بشرم الشيخ تحت شعار «تعبئة تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر فى إفريقيا»- أهمية هذه الاجتماعات، ودور بنك التنمية الإفريقي، في توفير الحلول التمويلية الملائمة، لاحتياجات دول القارة التي تحقق المعادلة الصعبة، بين توفير التمويلات الضخمة، وخفض مخاطر هذه التمويلات، داعيا المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف، إلى إعادة النظر في المعايير والشروط، التي تؤهل الدول للحصول على قروض ميسرة، بحيث تكون متاحة للدول منخفضة ومتوسطة الدخل، خاصة في ظل تصاعد تكلفة الاقتراض، وزيادة أعباء خدمة الدين.

وأضاف الرئيس: «لا تخفى عليكم، التحديات المتصاعدة والمتشابكة، التى تواجهها دول العالم، فمع ظهور بوادر التعافي من الآثار السلبية، لجائحة «كوفيد -19» على الاقتصاد العالمي، جاءت الأزمة «الروسية– الأوكرانية»، والتوترات السياسية الدولية، لتضيف إلى المشهد العالمي، تعقيدات غير مسبوقة تظهر آثارها في اضطرابات حادة، في سلاسل التوريد العالمية، وموجات تضخمية جارفة»، مؤكدا أن هذا المشهد انعكس بشكل أكثر قوة على اقتصادات الدول النامية، وعلى رأسها، اقتصادات إفريقيا، مما يتطلب أفكارا غير تقليدية، للبحث عن حلول تمويلية، تسهم بدفع عجلة المشروعات، خاصة في مجالات التغيرات المناخية، والتنمية المستدامة.

وعلى هامش الاجتماعات التقى الرئيس السيسى كلا من: عثمان غزالى، رئيس جزر القمر الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، وإيمرسون منانجاجوا، رئيس زيمبابوى، وجيرفيه ندير أكوبوكا، رئيس وزراء بوروندى، وموسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، والسيدة شيليشى كابويبوى، سكرتير عام منظمة الكوميسا، والسيدة ناردوس بيكيلى توماس، المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الإفريقى للتنمية "نيباد".

وتحت عنوان "السيسي وموسى فقيه يبحثان التكامل الاقتصادي القاري"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي التقى أمس في شرم الشيخ مع موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأن اللقاء شهد التباحث بخصوص أبرز الملفات المطروحة على أجندة الاتحاد الإفريقي، خاصة ما يتعلق بالتكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، والسلم والأمن، والإصلاح المؤسسي للاتحاد، حيث تم التوافق على استمرار التعاون والتنسيق الوثيق بين الجانبين في هذا الصدد، في ضوء كون مصر إحدى الركائز الأساسية المهمة لدفع العمل الإفريقي المشترك، سعيا نحو تعظيم الاستفادة من الدور المصري السياسي التنموي، بما يخدم مصالح القارة الإفريقية على نحو فعال.

وفي تناولها للقاءات المكثفة للرئيس السيسي أمس على هامش اجتماع البنك الأفريقي، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد استعداد مصر لتفعيل أطر التعاون المشترك مع جزر القمر في شتى المجالات.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسي، في شرم الشيخ مع رئيس جمهورية جزر القمر والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي الرئيس عثمان غزالي.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي إن اللقاء شهد التباحث بشأن سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين على مختلف الأصعدة، حيث أكد الرئيس السيسي استعداد مصر لنقل تجربتها في رئاسة الاتحاد الإفريقي إلى شقيقتها جزر القمر، فضلا عن تفعيل أطر التعاون المشترك في شتى المجالات، لاسيما في ظل الروابط التاريخية التي تجمع مصر مع جزر القمر على المستويين العربي والإفريقي، بالإضافة إلى الجذور الممتدة بين الشعبين الشقيقين في ضوء العدد الكبير للدارسين الوافدين من جزر القمر في مصر.

ومن جهته، أعرب رئيس جزر القمر عن تقدير بلاده الكبير لمصر، قيادة وشعباً، ولدورها الرائد في القارة الإفريقية، مؤكداً الحرص على الاستفادة من الجهود والتجربة والرؤية المصرية لتعزيز العمل الإفريقي المشترك وقيادة دفة الاتحاد الإفريقي، خاصة في ضوء تولي بلاده حاليا لرئاسة الاتحاد، الأمر الذي يفرض تكثيف التعاون والتنسيق مع مصر وقيادتها على خلفية الثقل المحوري الذي تمثله مصر في المنطقة والقارة بأسرها على صعيد صون السلم والأمن، ودعم تطلعات الشعوب الإفريقية نحو تحقيق التنمية والازدهار.

وتحت عنوان "الرئيس يبحث مع نظيره الزيمبابوي تعزيز العلاقات الثنائية ومواجهة التحديات"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، التقى في شرم الشيخ الرئيس إيمرسون منانجاجوا، رئيس جمهورية زيمبابوي.

وصرح المستشار أحمد فهمي بأن الرئيس السيسي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد الأهمية التي توليها مصر لتعزيز العلاقات التي تربطها بشقيقتها زيمبابوي في مختلف المجالات، لاسيما التبادل التجاري والاستثمار، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار تجمع السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "كوميسا"، إلى جانب التعاون الفني وبناء القدرات ودعم البنية التحتية، فضلاً عن حرص سيادته على تعظيم التنسيق والتشاور مع الرئيس "منانجاجوا" فيما يتعلق بسبل تعزيز دفة العمل الأفريقي المشترك، بما يساهم في تحقيق النمو والاستقرار الذي تصبو إليه الدول الأفريقية.

وكد الرئيس الزيمبابوي تطلع بلاده لتطوير مسار العلاقات الثنائية ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين على شتى الأصعدة رسميًا وشعبيًا، خاصةً في المجالين الاقتصادي والتجاري، مثمنًا الدور الفاعل للرئيس السيسي، في معالجة القضايا الأفريقية، لاسيما في إطار جهود دفع عجلة التنمية بالقارة وصون السلم والأمن بها.

كما ذكرت صحيفة (الأخبار)، أن الرئيس السيسي، التقى مع رئيس وزراء جمهورية بوروندي جيرفيه ندير أكوبوكا.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي تصريحه بأن الجانبين أعربا عن رضاهما عن المستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، سواء على مستوى التنسيق والتشاور السياسي أو على مستوى التعاون الاقتصادي الذي يشهد في الفترة الأخيرة تقدماً ملموساً.

كما تقدم رئيس الوزراء البوروندي بالشكر للرئيس السيسى على دعم مصر المتواصل لبلاده على صعيد احتياجاتها التنموية وبناء قدرات الكوادر البوروندية، فضلا عن مساندة بوروندي في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، بما يمثل نموذجاً للتعاون والتنسيق المتبادل بين الدول الإفريقية الشقيقة.. كما شهد اللقاء التباحث حول آخر التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، خاصة فيما يتعلق بمنطقة البحيرات العظمي وشرق إفريقيا وحوض النيل.

وتحت عنوان "وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروعي القوات الجوية والدفاع الجوي"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي شهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي التكتيكي الـذي تنفذه أحد تشكيلات القوات الجوية بالتزامن مع تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوي التكتيكي لأحد تشكيلات قوات الدفاع الجوي، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، والذي يستمر تنفيذها لعدة أيام.

وأوضحت الصحيفة أن المرحلة تضمنت عرض ملخص الفكرة التعبوية للمشروعين والقرارات المتخذة من القادة خلال مراحل إدارة العمليات.

ونقل الفريق أول محمد زكـي تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم، مؤكدا أن القوات المسلحة بما تمتلكه من منظومة تسليح متطورة في كافة التخصصات وفرد مقاتل محترف قادر على حماية الوطن وصون مقدساته.

وفي الشأن الاقتصادي، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن مؤشرات البورصة سجلت ارتفاعا جماعيا لدى إغـلاق تعاملات الأمـس وسط استمرار لعمليات إعادة هيكلة المحافظ المالية وتكثيف عمليات الشراء على الأسهم الكبرى والقيادية.

وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة تريليونا و90 مليارا و44 مليون جنيه بعد تداولات كلية بلغت 2.2 مليار جنيه.

وسجل مؤشر البورصة الرئيس إيجى إكس 30 مستوى 16787.17 نقطة مرتفعا بنسبة 0.14 % فيما قفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجى إكس 70 بنسبة 1.87 % لينهى التعاملات عند مستوى 3066.05 نقطة وزاد مؤشر إيجى إكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.42 % مسجلا 4609.12 نقطة.