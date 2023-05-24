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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سفير الاتحاد الأوروبي بمصر: أوروبا تحتفل بالوحدة بينها يوم 9 مايو سنويا

سفير الاتحاد الأوروبي
سفير الاتحاد الأوروبي في مصر

قال كرستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، إن يوم 9 مايو هو يوم أوروبا، وفيه تحتفل كل أوروبا ببداية الاتحاد بينها.

وأضاف خلال لقاء خاص عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هذا اليوم يوافق إعلان وزير خارجة فرنسا شومان في 9 مايو 1950، «نلاحظ أن هذا التاريخ عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية بخمسة أعوام، وقال إنه حان الوقت لإنهاء كل الصراعات والحروب في أوروبا التي دامت قرابة الألف عام بين شعوب ودول مختلفة؛ فعلينا أن نتعاون معا بشكل أفضل».

وتابع أن شومان طرح عدة أفكار لتفعيل هذا التعاون حيث أكد أنه إذا كان علينا العمل من أجل إرثاء السلام العالمي فلابد من اتخاذ كل الإجراءات التي تتناسب مع حجم التهديدات، كما ذكر أهمية وحدة القارة الأوروبية، وهذا لن يحدث في يوم واحد، فهو أمر يأخذ بعض الوقت، ويمكن تحقيقه خطوة بخطوة مع البداية بالموضوعات ذات الأهمية والموضوعات الجوهرية تحقيقا للوحدة الأوروبية».

 

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