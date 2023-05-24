سفير الاتحاد الأوروبي: التبادل التجاري مع مصر تخطى مرحلة ما قبل كورونا

قال كرستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، إنه عندما ننظر إلى حجم التبادل التجاري المقدر بنحو 25% من الصادرات الخارجية المصرية لصالح الاتحاد الأوروبي على مدار العامين الماضيين فكان هناك انحدار في حجم التبادل التجاري بسبب جائحة كورونا.

وأضاف خلال لقاء خاص عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»: «ولكن ارتفعت النسبة مرة أخرى حتى وصلت المعدلات إلى ما قبل كورونا، وتخطت تلك النسبة، حيث شهدنا زيادة كبيرة في حجم الصادرات المصرية إلى أوروبا حيث ازداد حجم الصادرات من الغاز والأسمدة للاتحاد الأوربي، وازداد حجم الواردات من أوروبا؛ وحاليا نحاول زيادة ودعم حجم التبادل في مجالا الأعمال والاستثمارات؛ فنحن في حاجة إلى زيادة الاستمثار القادم من أوروبا».

وتابع: «عندما ننظر إلى معدلات الأعوام المضاية نجد أن 38 مليار يورو ودولار من الاستثمارات الأوروبية هنا في مصر، ويعد ذلك بنسبة زيادة 30% في كل الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ونشهد حاليا تحسنا ملحوظا».