عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اتحاد العمال: الدولة عملت على محورين لخلق فرص عمل وارتفاع معدلات النمو

نائب رئيس اتحاد عمال
نائب رئيس اتحاد عمال مصر خالد عيش

قال عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس اتحاد عمال مصر خالد عيش إن العمال داعمون لكل سياسات الدولة، من أجل إدماج الشباب والمرأة في سوق العمل بشكل واسع، وأيضا رعاية ذوي الهمم وتأهيلهم، وإدماج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصادي الرسمي. 

وأشار خالد عيش - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إلى الاهتمام بملف التثقيف العمالي ومنحه أولوية في ظل التحديات الراهنة سواء كانت الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعيات فيروس كورونا والأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكدا دعم عمال مصر الدائم للقيادة السياسية لتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.

وأضاف أن القيادات العمالية شاركت في مناقشة مشروعات وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحشد طاقات العمال من أجل تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.

محوران في وقت واحد

وأوضح أن الدولة عملت على محورين في وقت واحد، الأول تدشين المشروعات القومية الضخمة التي تجذب الاستثمارات، وتعمل على خلق فرص العمل وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، والثاني ضمان حياة كريمة للمواطن من خلال مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقتها الدولة لتطوير 4500 قرية في 22 محافظة، وتحسين جودة حياة 60 مليون مواطن مصري بتكلفة بلغت 700 مليار جنيه.

وكانت فعاليات مؤتمر العمل العربي في دورته (49) بدأت أعمالها، الإثنين، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور رؤساء وأعضاء الوفود من منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية في عدد من الدول العربية، وممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلي المنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء والشخصيات البارزة.

اتحاد عمال مصر محورين خلق فرص العمل معدلات نمو مرتفعة الدولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح يودع لاعبي ليفربول بمنشور مثير للجدل | شاهد

انخفاض في سعر الحديد والأسمنت اليوم

جردها من ملابسها .. تطور مثير في اعتداء سائق على فتاة الساحل

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن أحمد بغدودة

طلقني 7 شهور.. اعترافات زوجة صيدلي حلوان: شاف شات بيني وبين راجل

اتصاب في الغضروف | أحمد حسن يصدم جماهير الأهلي قبل لقاء الوداد

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 25-5-2023

قرار في الأهلي بشأن كهربا

ترشيحاتنا

تعليق قوي لـ شوبير على إقصاء فريق النجوم للإسماعيلي من كأس مصر

حان وقت الرحيل| صلاح ودّع زملائه بهذه الكلمات.. وهذا النادي في انتظاره

بسبب إصابة الشناوي .. ميدو يوجه رسالة تحذيرية للأهلي

"شوبير" يكشف موقف الأهلي من ضم لاعب بشكتاش التركي

الحرب الباردة تعود بأمريكا اللاتينية مرة أخرى .. بريطانيا وألمانيا تقودان أوروبا لعقد صفقة كبرى مع دول القارة

بأحد أماكن السهر .. محمود كهربا مع ساويرس في عيد ميلاد محمد رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأحد أماكن السهر .. محمود كهربا مع ساويرس في عيد ميلاد محمد رمضان

ماذا يحدث لجسمك عند استخدام قشور الرمان؟ .. نتائج مدهشة

خلي بالك .. سم في الخوخ والمشمش يعرّضك للخطر

"لا تشعر بالألم" .. سبعينية تلهم العلماء لتطوير مسكنات خارقة

فيديو

والدته ارتاحت وزوجته تصرخ داخل القفص..المحكمة تسدل الستار على قضية صيدلي حلوان

سد النهضة وقناة السويس .. ماذا قال سفير الاتحاد الأوروبي عن مصر| فيديوجراف

هل يعود إلى مصر ؟ تطورات في اختفاء أحمد بغدودة | فيديو

«بتاكل من الزبالة».. مصير مؤلم للحسناء لوني ويلسون في شوارع أمريكا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ