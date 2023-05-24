تدريبات قوية لمستبعدي الزمالك أمام الداخلية

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البدلاء والمستبعدون من مباراة الداخلية بمسابقة الدوري، مجموعة من التدريبات البدنية القوية على هامش المران الجماعي للأبيض اليوم، الأربعاء، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وشهدت التدريبات الجماعية للفريق التركيز على رفع الحمل البدني للبدلاء والمستبعدين من لقاء الداخلية، عن طريق خوض مجموعة من التدريبات في صالة الجيمانيزيوم وملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وعقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض اليوم، الأربعاء، التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وحرص المدير الفني للفريق على شرح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال مباراة الداخلية الأخيرة، بالإضافة إلى شرح برنامج الفريق خلال مران اليوم وأبرز الجمل الفنية المراد تنفيذها.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.