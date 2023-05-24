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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محذرا من حرب نووية.. لافروف يكشف كيف ينظر الغرب إلى روسيا والصين

وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، إن الغرب ينظر إلى روسيا والصين على أنهما خصمان استراتيجيان وتهديد قائم.

وقال لافروف، خلال الاجتماع الدولي الحادي عشر للممثلين السامين للشؤون الأمنية، اليوم الأربعاء: "كما يتضح من البيانات التي أدليت بها قمة مجموعة 7 التي تم اختتامها مؤخرًا في اليابان، فإن الغرب ينظر إلى روسيا والصين باعتبارهم خصمين استراتيجيين يشكلون تهديدا وجوديا لهيمنتها".

وتابع بالقول إن دول الناتو أصبحت في الواقع جزءا من الصراع في أوكرانيا.

وحذر لافروف من أن : زيادة انخراط الغرب في أوكرانيا ستؤدي إلى حرب نووية

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى التخلي عن محاولات تهميش هيئة الأمم المتحدة.

وشدد لافروف على أنه يتعين على الغرب الجماعي، من أجل "تخفيف التوتر الدولي"، التخلي عن محاولاته النشطة، أحادية الجانب، لتهميش الأمم المتحدة، من خلال "إنشاء هياكل ذات تكوين محدود خارجها، لا تتمتع بالشرعية، بل تدعي السيطرة على الجميع".
 

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