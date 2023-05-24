سفير الاتحاد الأوروبي: إذا طُلب منا التوسط في حل أزمة سد النهضة سنتدخل

قال كرستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، إنه إذا طلب منا من جانب الأطراف الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا للتوسط واقتراح الحلول فيما يخص سد النهضة فسنتوسط.

وأضاف برجر ، خلال لقاء خاص عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، «إذا طلب منا سوف نرسل مندوبينا إلى إفريقيا لحل هذه الأزمة، وحتى هذه اللحظة نحن فقط مراقبون لهذه الأزمة، وإذا طلب منا أن نتوسط سوف نكون مستعدين لتقديم كل الدعم للتوسط».

وتابع سفير الاتحاد الأوروبي في مصر: «قدمنا الكثير من المساعدات الفنية والتقنية، وقدمنا وعرضنا الكثير من الدعم من هذا القبيل، وكيف يمكن أن نضع بعض الحلول المتعلقة بالمناخ والمياه».