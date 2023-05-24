كرستيان برجر: مصر لها دور ريادي في القضية الفلسطينية.. وتعاون قريب لحل الأزمة

قال كرستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، إن مصر لها دور ريادي في القضية الفلسطينة.

وأضاف كرستيان ، خلال لقاء خاص عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، «هناك حاجة لإعلان حل الدولتين ولكن يجب الاتفاق بين الجانبين لوضع حل للأزمة من خلال حل الدولتين، وهناك اندلاع لمزيد من الصراعات في الأراضي الفلسطيينة، وممتنون للدور المصري الذي تلعبه لتهدئة الأوضاع ووقف الاقتتال والصراع والدماء الذي رأيناه على مدار الأيام الماضية».

وتابع: «هناك تعاونا قريب بين مصر والاتحاد الأوروبي لحل هذه القضية، وكذلك هناك تعاون بين مصر وفرنسا والأردن لتناول عدد من القضايا، ولدينا الكثير من الممثلين لوضع أسس العملية السلمية لوضع الحل الأساسي للتأكيد على أهمية حل الدولتين، والعودة إلى مبادرة السلام العربي".