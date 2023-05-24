سفير الاتحاد الأوروبي: ممتنون للدعم المقدم من مصر لاحتواء الأزمة السودانية

قال كرستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، إننا نحاول وضع حلول للأزمة السودانية وإيقاف الصراع السوداني.

وأضاف كرستيان ، خلال لقاء خاص عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أننا نهتم بحماية المجنيين وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للسودان، وأطلقنا جسرا جويا لتقديم المساعدات الإنسانية وتوفير كل المساعدات، كما نشترك مع مصر في إجلاء الرعايا الأجانب من السودان وكثيرون أتوا إلى مصر وممتنون لكل الدعم المقدم من الدولة المصرية».

وتابع سفير الاتحاد الأوروبي في مصر: «وممتنون كذلك لاستقبال الأسر السودانية واستقبال أطقم عملنا ووفودنا القادمة من السودان إلى مصر، لذلك فنتعاون بكثرة في الكثير من القطاعات للتأكيد على وضع حد لهذا الصراع».