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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

صيدلة سوهاج تحتفل باليوم العلمي لطلاب قسم العقاقير

صدى البلد

شهد الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، فعاليات اليوم العلمى لقسم العقاقير بكلية الصيدلة لطلاب الفرقتين الرابعة والخامسة.

وذلك بقاعة المؤتمرات الزجاجية بمقر الجامعة القديم، بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

والدكتور علام عبد المنعم عميد الكلية، والدكتور محمد صلاح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والهيكل الإداري وطلاب الكلية.

وهنأ الدكتور مصطفي عبد الخالق، طلاب قسم العقاقير بكلية الصيدلة على تفوقهم وتميزهم وقدرتهم على ابتكار وتصنيع أدوية ومنتجات طبية من النباتات الطبيعية.

وأشاد بما تم عرضه من منتجات وأدوية علاجية تمثل باكورة ما يطلق عليه مسمى "الصيدلة النباتية"، والتى تواكب توجهات القيادة السياسية نحو التحول للاستدامة والتقليل من مخاطر المواد الكيماوية، والتوجه للاستفادة من المكونات الطبيعية والموارد البيئية.

وأكد أن تفوق طلاب جامعة سوهاج فى مجال صناعة الدواء يدعو للفخر، ويعد نواة للتفكير فى إنشاء شركة متخصصة للصناعات الدوائية تحت مظلة اسم الجامعة، موجهاً الطلاب بضرورة استمرار العمل والسعي نحو الأفضل، والاستفادة قدر المستطاع من نواتج البحث العلمي، وقانون حوافز الابتكار، وأيضاً دعم الدولة للمتميزين والمبدعين، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.

كما أعرب الدكتور عبدالناصر يس، عن فخره واعتزازه بطلبة وطالبات كلية الصيدلة، لتميزهم على المستوى العلمي والدراسي، وكذلك تفوقهم فى مختلف الأنشطة الطلابية، إلى جانب التزامهم المهني والأخلاقي، معرباً عن سعادته بمشاركة الطلاب لحظات النجاح بمشروعاتهم التطبيقية.

والتي تساهم فى الوصول لموقع ريادي فى مجال البحث العلمي المتعلق بعلم العقاقير وكيمياء المواد الطبيعية، داعياً الطلاب بضرورة بمواصلة البحث العلمي وتطبيق طرق حديثة لحل المشكلات التى تواجه سوق تصنيع الدواء، متمنياً لهم مسيرة علمية حافلة مليئة بالنجاحات.

ومن جانبه أشاد الدكتور خالد عمران، بمشروعات التخرج لطلاب قسم العقاقير، الذين قدموا منتجاََ دوائياََ متكاملا من مستخلصات الطبيعة لعلاج بعض الأمراض دون حدوث آثار جانبية، مقدماً الشكر لإدارة الجامعة لدعمها الكامل لجميع الطلاب.

وشكر خاص لإدارة الكلية وجميع منسوبيها من أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيكل الإداري على ما يبذلوه من مجهودات طوال العام، من أجل خدمة ومساعدة الطلاب على التحصيل العلمى على أعلى مستوى من الجودة.

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جامعة سوهاج

وقد عبر الدكتور علام عبد المنعم، عن سعادته بطلاب الكلية، وما قدموه من مستوى متطور فى مجال صناعة الأدوية الطبيعية، مؤكداً على أن قسم العقاقير من الأقسام المتفردة بالكلية، ويختص بتدريس عدد من  المقررات التى تهتم بتعليم الطلاب كيفية التعرف على النباتات الطبية فى صورتها الكاملة.

وكذلك التعرف على مكوناتها الكيميائية الفعالة وأثر ذلك فى علاج الأمراض، بالإضافة إلى دراسة العلاج العشبي البديل والرقابة النوعية على الأدوية العشبية باستخدام الكروماتوجرافية والطيفية الحديثة لتقنين هذه الأدوية، مهنئاََ أبناؤه الطلاب على تفوقهم ووصولهم إلى المراحل النهائية من التعليم الجامعي للانطلاق نحو الحياة العملية.

وقدم الدكتور محمد صلاح كلمات الشكر والتقدير لرئيس الجامعة وجميع القيادات الجامعية على رعايتهم ودعمهم المتواصل لكافة الفعاليات والأنشطة التى تقام بالكليات، والاستجابة السريعة فى توفير كل مايلزم من أجل جودة العملية التعليمية وفيما يخص مصلحة الطالب.

وعبر عن فرحته الغامرة بهذا اليوم الذي يحتفل فيه الطلاب بنجاحهم فى تقديم منتج دوائي من صنع أيديهم على مستوى عال من الكفاءة، الأمر الذي تطلب الكثير من الجهد والتعب لتطبيق ما درسوه بشكل عملي فاق التوقعات، موجهاً الطلاب بتوسيع الاستفادة من الخبرات والمهارات المتعلقة بمجالات الخدمة الصيدلية المحلية والدولية، للمساهمة فى تقديم الأدوية الطبيعية الآمنة والفعالة التى تفي باحتياجات المجتمع.

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