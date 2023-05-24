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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رجال الأعمال المصريين الأفارقة: طفرة بالعلاقات المصرية الأفريقية في عهد الرئيس السيسي

يسري الشرقاوي
يسري الشرقاوي

 

ثمّن الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، جهود الدولة المصرية في التعامل مع الملف الأفريقي فشهد العلاقات المصرية الأفريقية طفرة كبيرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث قطع شوطا طويلا في هذه العلاقات خلال ترؤس مصر الاتحاد الأفريقي.

وأضاف "الشرقاوي"، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي، أنّ ما يحدث في شرم الشيخ وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي في اجتماعات بنك التنمية الأفريقي هو انعكاس وامتداد لهذه الحالة، ومزيد من الاهتمام والتعاون بين المؤسسات الأفريقية الكبرى.

وتابع رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن بنك التنمية الأفريقي أحد أهم مؤسسات التمويل في القارة الأفريقية، حيث جرى تأسيسه منذ عام 1964 وتشترك فيه كل دول القارة الأفريقية، وفي اجتماعاته التي تجرى حاليا تم الجمع بين محاور عديدة مثل أهداف قمة المناخ COP 27 حيث أجرت مصر في هذه القمة العديد من الفعاليات والأطروحات

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