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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شعبة الأجهزة المنزلية تبحث مع الهيئة العربية للتصنيع مستجدات إنتاج محابس البوتاجاز

الصناعات الهندسية
الصناعات الهندسية

عقدت شعبة الأجهزة المنزلية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية اجتماعا لعرض عينات محابس الأمان الخاصة بالبوتاجاز التي انتجتها الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية  ABD إحدى وحدات الهيئة العربية للتصنيع.

شارك في الاجتماع الذي ترأسه المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية  المهندس محمد المهندس رئيس الغرفة  واللواء ياسر عطية نائب رئيس مجلس إدارة شركة ABD وشيماء عليبة عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية والمهندس عبد الصادق أحمد مستشار الغرفة وممثلون عن مصانع البوتجازات وكذا الهيئة العربية للتصنيع .

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أكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية على اهتمام الدولة بتعميق التصنيع المحلي واحلال المنتج المحلي بدلاً المستورد وضرورة التكاتف والتكامل مع المصنعين والاستماع للرأي والرأي الآخر للخروج بخارطة طريق قوية لتعميق التصنيع المحلي بمختلف القطاعات .

وقال المهندس إن  الهدف من هذا الاجتماع هو التعريف بما انتهت اليه الهيئة العربية للتصنيع من إجراءات بذات الشأن واستلام عينات محابس الأمان المتفق عليها باجتماع ممثلي الهيئة للتصنيع والغرفة السابق في مارس الماضي وتسليم العينات لمصانع الأجهزة المنزلية لإجراء الاختبارات داخل معاملها الخاصة.

وأضاف أن اللقاءات المستمرة والتواصل تأتي بهدف الوصول إلى بروتوكول تعاون بين غرفة الصناعات الهندسية والهيئة العربية للتصنيع لتوفير المحابس بالمواصفات والأبعاد المطلوب للمصانع الخاصة بإنتاج البوتاجازات.

قال اللواء ياسر عطية، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ABD ، أن هدف الهيئة العربية للتصنيع هو تطوير الصناعة المصرية وإدخال منتجات جديدة متطورة تكنولوجيا وتحقق أعلي مستويات الجودة والاعتمادية والأمان ، وأن الهيئة العربية للتصنيع قاطرة الصناعة المصرية تضع كل امكانياتها في خدمة الصناعة المصرية وخاصة صناعة الأجهزة المنزلية .

وأكد اللواء ياسر عطية أن الهيئة أنتجت للسوق المصري طوال السنوات الماضية أكثر من 25 مليون محبس بوتاجاز أسهمت في سد الفجوة في الاستهلاك وأن المحبس الآمن هو التطور  التكنولوجي للأجهزة المنزلية بأيدٍ مصرية تصميم وتصنيع واختبار وبخامات مصرية من خلال الهيئة العربية للتصنيع بأعلى مستويات الجودة والكفاءة والاعتمادية طبقا للمواصفات القياسية الأوربية والمصرية الخاصة بمحابس الغاز بنسبة تصنيع محلي تتجاوز 90% وتم اختباره بكبري المعامل الإيطالية بنجاح تام وأثبت كفاءة عالية تنافس أي منتج مستورد.

واستعرض  المهندس حسن مبروك الاجتماعات السابقة و ما تم خلال الاجتماع الأول بخصوص محابس الأمان وما انتهت اليه الاجتماعات التي توالت حتى اليوم لتسليم الشركات العينات من المحابس ليتم اختبارها مؤكدا أن الهيئة طالبت أن تتم الاختبارات في حضور ممثليها وتحديد عدد المحابس التي تحتاجها كل شركة على أن يتم التنسيق فيما بعد لإجراء الاختبارات وسوف تتواجد الغرفة بممثليها لحضور الاختبارات.

وذكر سيد إسماعيل ممثل شركة ABD أن  الهيئة العربية للتصنيع تشدد علي ضرورة التعاون مع الغرفة لتحديد حجم الطلب الفعلي على المحابس الآمنة حتى يتم انتاجها مؤكدا أن الهيئة ستستهدف انتاج من 50 الى 60% من اجمالي حجم الطلب المحلي علي المحابس كمرحلة أولي على ان تزيد مستقبلاً مع الإبقاء على عجلة انتاج المحابس العادية حتى لا تتعطل المصانع التي تعتمد عليها حاليا.

و انتهى الاجتماع على تسليم عدد 30 محبس أمان لكل شركة لإجراء الاختبارات عليها وابداء الملاحظات إن وجدت تحديد موعد زيارة الشركات بالتنسيق مع الهيئة وغرفة الصناعات الهندسية.

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