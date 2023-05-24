عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري

الزمالك
الزمالك

يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري

تقام مباراة الزمالك وطلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل، 30 مايو الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساء، باستاد القاهرة الدولي. 

وفي سياق آخر، عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزماالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الأربعاء التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وحرص المدير الفني للفريق على  شرح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال مباراة الداخلية الأخيرة بالإضافة إلى شرح برنامج الفريق خلال مران اليوم وأبرز الجمل الفنية المراد تنفيذها.

ويحتل فريق الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب أندية الدوري المصري الممتاز برصيد 47 نقطة.

موعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش الزمالك ضد طلائع الجيش الزمالك وطلائع الجيش موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش الزمالك موعد مباراة الزمالك طلائع الجيش الدوري المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه دفعة واحدة|هزة قوية تضرب الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 الآن مفاجأة

6 جنيهات مرة واحدة|الدولار يتلقى ضربة قوية بالسوق السوداء بعد قرار البنك المركزي

محاولة يائسة للوقيعة بين الدول.. الخارجية ترد على البيان الإثيوبي بشأن القمة العربية

أول تصريحات لـ كريستيانو رونالدو بعد سجوده في الدوري السعودي

بفرمان من الكاف.. نادي الزمالك مهدد بالغياب عن دوري أبطال إفريقيا

شوبير يوجه صدمة لجماهير النادي الأهلي قبل نهائي إفريقيا

صدمة جديدة للأهلي| شوبير يعلن إصابة حارس مرمي الفريق قبل نهائي إفريقيا

أول رد من طارق العشري على رحيل محمود حمادة لـ الزمالك

ترشيحاتنا

الذهب يترقب إشارات مستقبل السياسية النقدية الأمريكية

انهيار بايدن أو موته يثير قلق أمريكا.. ورد حاسم من هيلاري

روسيا تعلن إغلاق جسر القرم اليوم.. ما السر؟

قانون الانتخابات الجديد.. خطوة أولى على طريق الاستقرار في ليبيا| تفاصيل

خماسي أهلاوي يقترب من الرحيل.. قائمة لاعبي القلعة الحمراء المغادرين نهاية الموسم بفرمان كولر

10 كلمات فيها معجزة ترزقك بالحج والعمرة.. رددها بيقين لتكون من ضيوف الرحمن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماتت بسنت.. قصة وفاة طالبة تسببت في صدمة بجامعة الإسكندرية

احترسي.. المضمضة بالماء والملح تصيبك بمشاكل صحية خطيرة

شاهد.. شجار عنيف يندلع بين ركاب في مطار شيكاغو بأمريكا

ضعي نقطتين من السمن البلدي في الأنف وشاهدي ماذا يحدث؟

فيديو

25 ألف جنيه| للمطلقات.. طريقة الحصول على معاش وتعويضات؟

شاهد.. آخر مستجدات سعر الذهب والدولار محليا وعالميا اليوم الأربعاء | تفاصيل

أحمد حسن يكشف شرط الأهلي لانضمام عاشور إلى القلعة الحمراء/ فيديو جراف

رحيل كريستيانو رونالدو عن الدوري السعودي | اعرف الحقيقة |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ