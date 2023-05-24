يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري

تقام مباراة الزمالك وطلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل، 30 مايو الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساء، باستاد القاهرة الدولي.

وفي سياق آخر، عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزماالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الأربعاء التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وحرص المدير الفني للفريق على شرح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال مباراة الداخلية الأخيرة بالإضافة إلى شرح برنامج الفريق خلال مران اليوم وأبرز الجمل الفنية المراد تنفيذها.

ويحتل فريق الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب أندية الدوري المصري الممتاز برصيد 47 نقطة.