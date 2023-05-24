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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رجال سلة الأهلي يواجه استاد مالي بنصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية BAL3

صدى البلد

يخوض الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي  مباراة مهمة اليوم الأربعاء عندما يلتقي نظيره فريق ستاد مالي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة إفريقيا للأندية BAL3.

من المقرر أن تنطلق المباراة في التاسعة والنصف مساء اليوم، ويسعى الأهلي للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز وبلوغ المباراة النهائية.

وخاض الفريق مرانا قويا استعدادا للمباراة، حيث حرص الإسباني أوجستي بوش المدير الفني على عقد محاضرة للاعبين شرح خلالها العديد من الجوانب المتعلقة باللقاء.

وأدى اللاعبون فقرات بدنية وفقا للبرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني، قبل الانتقال لتنفيذ الجوانب الخططية داخل الصالة المغطاة في إطار تجهيز الجميع للمباراة بالشكل المناسب.

وتأهل فريق رجال سلة الأهلي إلى مباراة نصف النهائي، بعد الفوز على فريق ريج الرواندي بنتيجة  94-77 في اللقاء الذي جمع الفريقين على صالة كيجالي أرينا مساء السبت الماضي.

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