موعد مباراة سيراميكا كليوباترا وفيوتشر في الدوري المصري

يحل فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة مدربه الجديد حلمي طولان ضيفا على نظيره فيوتشر، اليوم، الأربعاء، ضمن الجولة 29 من عمر الدوري الممتاز.

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا وفيوتشر في الدوري

تبدأ مباراة فيوتشر وسيراميكا كليوباترا في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، وتنقل عبر قناة أون تايم سبورتس.

وستكون مباراة سيراميكا أمام فيوتشر، هي أول مباراة للفريق تحت قيادة الكابتن حلمي طولان، المدرب الفني الجديد، خلفا لمعين الشعباني.

وأعلن نادي سيراميكا كليوباترا عن تعاقده مع المخضرم حلمي طولان لتولي تدريب الفريق خلفاً للتونسي معين الشعباني المدير الفني السابق للفريق، الذي رحل لتدريب فريق الترجي الرياضي التونسي.

ويضم الجهاز المعاون للكابتن حلمي طولان، الكابتن مجدي علام مدربًا عامًا، والدكتور ممدوح المحمدي مدربًا عامًا، والكابتن أيمن طاهر مدربًا لحراس المرمى.

ويحتل سيراميكا كليوباترا، المركز الـ11 في ترتيب الدوري الممتاز برصيد 31 نقطة.