اجتماع عربي يناقش تنشيط السياحة البينية وكيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي بالقطاع

بدأت اليوم "الأربعاء" في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع التاسع للجنة الفنية للسياحة العربية برئاسة مملكة البحرين وبمشاركة ممثلي وزارات السياحة في الدول العربية.

وأكد مدير إدارة التكامل الاقتصادي بجامعة الدول العربية الوزير مفوض الدكتور بهجت أبو النصر، في كلمته الافتتاحية، أن الاجتماع يناقش على مدى يومين عددا من البنود المتعلقة بالعمل العربي المشترك في المجال السياحي، في مقدمتها وضع مبادئ عامة عربية لتوحيد إجراءات تسجيل واعتماد اللقاحات واستخدامها داخل الدول العربية.

وشدد أبو النصر على أهمية البند المتعلق بالمدونة الدولية لحماية السياح في منطقة الشرق الأوسط التي اعتمدتها الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية، وتنظيم ندوات لعرض المدونة على الجهات المعنية بقطاع السياحة في الدول العربية، وتعتبر المدونة صكا ذي طبيعة غير ملزم قانونيا .

وأوضح أن اللجنة ستناقش بندا حول برنامج تدريب الكوادر البشرية في القطاع السياحي في الدول العربية في ضوء خطة التدريب لعام 2023 التي أعدتها المنظمة العربية للسياحة بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وبندا حول "العمل السياحي العربي المشترك" يشتمل على مقترحات للتسهيلات التي يمكن أن تقدم للسائح العربي تمهيدا لاعتمادها من المجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته المقبلة، وكذلك منح تسهيلات للسائح العربي في إطار تشجيع السياحة العربية البينية والعمل على تصميم برامج سياحية مشتركة من أجل جذب السائح الأجنبي للمنطقة العربية.

وأشار إلى أن الأمانة العامة للجامعة العربية عكفت على وضع مقترح لبروتوكول تعاون عربي بيني في قطاع السياحة، يهدف إلى خلق مناخ إيجابي لجذب مزيد من السياحة العربية البينية والسياحة الخارجية إلى المنطقة العربية وتقديم كافة التسهيلات للسائح العربي.

وأوضح أبو النصر، أن الأمانة العامة للجامعة العربية تلقت مقترحا من الجزائر حول "تعزيز قدرات الذكاء الاقتصادي في السياحة" بهدف حث الحكومات العربية على دعم المؤسسات السياحية لتطوير قدراتها في الذكاء الاصطناعي باعتبار أن اليقظة الاستراتيجية والذكاء الاصطناعي من التخصصات الجديدة نسبيا.

وأكد اهتمام جامعة الدول العربية بوضع أطر تشريعية وقانونية لتحرير التجارة في الخدمات حيث أولت الجامعة أهمية كبيرة للقطاعات الخدمية ومنها السياحة منذ انطلاق مسيرة التكامل الاقتصادي العربي، ولهذا ستناقش اللجنة "دور اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية في دعم قطاع السياحة والسفر".

وأضاف أن اللجنة ستناقش مقترحا مقدما من العراق حول "التغيرات المناخية وآثارها على قطاع السياحي العربي"، كما ستناقش مذكرة حول منتدى جودة المقصد السياحي العربي المدن الذكية المستدامة وهو مقترح مقدم من الأكاديمية العربية للعلوم وتكنولوجيا والنقل البحري ويهدف إلى إلقاء الضوء على استخدام التقنيات الحديثة لتخطيط المدن الذكية على أساس ومعايير الجودة وكيفية تطبيقها والاستفادة منها في المقاصد السياحية في المدن العربية وذلك لتحقيق التنافسية مع الدول المتقدمة في المجال السياحي وتعظيم الفائدة الاقتصادية من خلال إدماج التكنولوجيا والتخطيط الذكية للمدن بشكل عام والمدن الجديدة بشكل خاص وقيام المدن على مبادئ ومعايير الجودة لتحقيق الإستدامة والوصول إلى عدد من التوجيهات من النقل المتكامل المستخدم إلى مدينة متصلة وتصميم مجتمع مستدام يعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة .