اجتماع تنسيقي بالجامعة العربية للتحضير للمؤتمر الوزاري الثاني مع دول جزر الباسيفيك

عُقد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم الاربعاء اجتماع تنسيقي على مستوى المندوبين الدائمين للدول العربية، بناءً على طلب المملكة العربية السعودية، للإعداد والتحضير للمؤتمر الوزاري الثاني للدول العربية ودول جزر الباسيفيك المقرر عقده في السعودية يومي 11 و12 يونيو المقبل .

ترأس الاجتماع التنسيقي السفير الدكتور عبدالله موسى الطاير، المستشار بوكالة وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة بالمملكة العربية السعودية (الدولة المضيفة) .

وأكد السفير الدكتور خالد منزلاوي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية بجامعة الدول العربية،في تصريح عقب الاجتماع، أنه تم مناقشة الترتيبات الخاصة بالإعداد والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثاني للدول العربية ودول جزر الباسفيك المقرر عقده الشهر المقبل بالمملكة العربية السعودية.

وأشار إلى أن الاجتماع الوزاري الأول بين الدول العربية ودول جزر الباسيفيك عُقد في يونيو 2010 بدولة الإمارات العربية المتحدة.