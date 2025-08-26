قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزمالك يعتلي صدارة الدوري بفوز مهم على فاركو
محافظ الإسكندرية: نتابع التنبؤات الجوية على مدار الساعة
الإيجار القديم بعد الوفاة.. دليلك للحصول على وحدة بديلة
حكم الرجوع عن الحلف.. الإفتاء: يجوز في حالة واحدة ويخرج كفارة اليمين
نجوى فؤاد توجه رسالة لأنغام بعد عودتها من رحلة علاجية في ألمانيا
تطوير تاريخي بحديقة الجيزة.. إنهاء إجراءات استيراد 362 حيوانا
هل تبديل الذهب بالذهب حرام؟ انتبه لـ3 حقائق منها سبب نهي النبي
زيلينسكي يقترح تركيا ودول الخليج وأوروبا لاستضافة محادثات سلام محتملة مع بوتين
نتنياهو : بدأ الأمر في غزة وسينتهي فيها وسنهزم أعداءنا ونستعيد رهائننا
شيكو بانزا يحرز الهدف الأول للزمالك في شباك فاركو
ترامب: ليس هناك أي شيء حاسم في غزة وسنتحدث عن عقوبات على روسيا
بعد وفاة أطفال المنيا الغريبة .. علامات تنقذ ضحايا التسمم
تحقيقات وملفات

الإخوان يواجهون وعي الشباب المصري.. وجالياتنا جدار حماية قوي

أحمد عبد القادر
أحمد عبد القادر
أحمد العيسوي

تُعد المقرات الدبلوماسية المصرية في الخارج أكثر من مجرد مكاتب رسمية، فهي تمثل رمزًا للسيادة المصرية وحائط صد يحمي مصالح الدولة ورعاياها في مختلف الدول. وفي ظل التحديات التي تواجهها مصر على الساحة الدولية، أكد اللواء نبيل السيد، الخبير الاستراتيجي، أن تأمين هذه المقرات يأتي على رأس أولويات الدولة، نظرًا لما تحمله من أهمية سياسية وأمنية بالغة.

جهود متواصلة لحماية السفارات والقنصليات

أوضح اللواء السيد أن الدولة المصرية لا تترك أي مجال للمصادفة في هذا الملف، حيث يتم التنسيق بشكل مستمر مع سلطات الدول المضيفة لضمان أعلى درجات الحماية للسفارات والقنصليات. وأكد أن هذه الجهود تشمل إجراءات أمنية داخلية مشددة، إلى جانب تعاون أمني خارجي يضمن ردع أي محاولات استهداف.

الجاليات المصرية.. شريك أساسي في الحماية

ولم يغفل الخبير الاستراتيجي عن الدور الكبير الذي تلعبه الجاليات المصرية في الخارج، حيث وصفها بأنها "خط دفاع شعبي" مكمّل للجهود الرسمية. وأشار إلى أن تضامن المصريين في المهجر، ووعيهم بضرورة حماية صورة وطنهم، يمثل عنصرًا محوريًا في مواجهة حملات التشويه التي تقودها بعض الجماعات المعادية.

تجربة أحمد عبد القادر.. نموذج للشباب الواعي

وفي هذا الإطار، استشهد اللواء السيد بتجربة الشاب أحمد عبد القادر "ميدو"، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، الذي واجه جماعة الإخوان الإرهابية في لندن. وأوضح أن عبد القادر نجح في التصدي لمحاولاتهم التحريضية وكشف أساليبهم التي تعتمد على نشر الأكاذيب وتضليل الرأي العام العالمي بشأن الوضع في مصر.

مواجهة "الحرب الناعمة" للإخوان

وأكد الخبير أن ما تمارسه الجماعة في الخارج يدخل ضمن ما يسمى بـ"الحرب الناعمة"، التي تستهدف ضرب استقرار الدولة المصرية عبر بث الفوضى والتشكيك. لكنه شدد على أن وعي الشباب المصري في الخارج، وإصرارهم على الدفاع عن وطنهم، يمثلان جدار حماية قويًا يعزز من دور المؤسسات الرسمية.

تكامل رسمي وشعبي لحماية صورة مصر

واختتم اللواء نبيل السيد حديثه بالتأكيد على أن التكامل بين الجهود الرسمية التي تبذلها الدولة، والجهود الشعبية التي تقوم بها الجاليات المصرية، هو السبيل الأمثل لمواجهة أي تهديدات. مضيفًا أن التجارب المتكررة أثبتت أن المصريين في الخارج ليسوا مجرد جاليات مغتربة، بل هم خط دفاع متقدم عن صورة مصر ومصالحها في العالم.

الدولة مصر ميدو الخارج المصريين

المتهمين

القبض على 3 سيدات وشخصين يمارسون الرذيلة في ناد صحى بالشيخ زايد

المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي يجتمع لإصدار قرارات عاجلة بشأن البكالوريا والثانوية العامة

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل قفزة جديدة

تنسيق الجامعات 2025

51.9 % للتربية 60.4% للحقوق و64.3% فني صحي.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق الجامعات

التعليم العالي توضح مصير طلاب الدور الثاني من التسجيل في المرحلة الثالثة بالتنسيق

طفلة الشيبسي

بـ 60 ثانية وكيس شيبسي | طفلة تجتاح السوشيال ميديا لسبب مذهل

حديقة الحيوان

هل تم قتل الأسود بحديقة الحيوان بالجيزة؟.. بيان رسمى يكشف الحقائق

تحذير عاجل من البنك الأهلي المصري بشأن بيانات العملاء

تحذير عاجل من البنك الأهلي المصري بشأن بيانات العملاء

اعتقال أحمد عبد القادر

ازدواجية المعايير.. بريطانيا تعتقل المؤيدين لمصر وتتجاهل شغب الإخوان أمام السفارة

تامر امين

العالم صامت ويشاهد.. تامر أمين: إسرائيل ترتكب جرائم متكاملة الأركان في غزة

المايسترو سليم سحاب

سليم سحاب: الفن الراقي قادر على مواجهة موجات العنف والكراهية

بعد وفاة أطفال المنيا الغريبة .. علامات تنقذ ضحايا التسمم

اطفال المنيا
اطفال المنيا
اطفال المنيا

تعالج السرطان وتمنع الإصابة به.. اكتشف فوائد مادة طبيعية مهملة

السرطان
السرطان
السرطان

الحلقة الرابعة من "Just You": مفاجآت صادمة وموت غامض يزيد الألغاز تعقيدًا في "ما تراه، ليس كما يبدو"

تارا عماد
تارا عماد
تارا عماد

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية
وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية
وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية

حسام حبيب وشيرين

مش هسيب حقي بالقانون.. حسام حبيب يهاجم شقيق شيرين ويكشف محاولات الضغط عليه

وفاة الإعلامي عاطف كامل

بعد حبسه 10 سنوات.. لحظات مؤثرة في وفاة الإعلامي عاطف كامل

شباب ضربوا الناس في الشارع

الضرب على القفا... الدخلية تقبض على شباب ضربوا الناس في الشوارع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

