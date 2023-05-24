وقوع أول ضحايا مخدر الزومبي ببريطانيا .. ما القصة؟

أودى عقار مدمر ، يحول مستخدميه إلى "زومبي" ، بحياة أول ضحية له في المملكة المتحدة بعد أن شق هذا المخدر طريقه إلى ميدلاندز.

وبحسب صحيفة "ديلي ستار"، يعتقد أن كارل واربورتون ، 43 عامًا، قد توفي في مايو الماضي بسبب تأثيرات مادة الزيلازين الممزوجة بالهيروين والفنتانيل والكوكايين ، وهو عقار تم اكتشافه في البداية في الولايات المتحدة.

يُعتقد أن كوكتيل الأدوية تسبب في التهاب رئوي حاد ، وهي حالة تتعلق باستنشاق السموم ، مع تقرير الطبيب الشرعي وشهادة الوفاة التي تبين أن الزيلازين كان مسؤولاً بشكل خاص عن وفاته.

مخدر الزومبي

وكان واربورتون ، أب لطفلين ، قد تعاطى مادة الزيلازين وعُثر عليه ميتًا في منزله في برمنجهام في مايو الماضي محاطًا بأدوات مخدرات.

تمثل وفاة واربورتون أول ضحية تم الإبلاغ عنها تأتي من فاتورة مزدوجة من المواد غير القانونية الجديدة المخيفة التي تنتشر كالنار في الهشيم حول ستوك أون ترينت ، ستافوردشاير.

وتعد مادة Xylazine ، مهدئ يستخدمه الأطباء البيطريون غالبًا ، يترك الناس في حالة تشبه الزومبي ويعفن بشرتهم من الداخل بعد استخدامات متعددة.