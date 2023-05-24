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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نقل النواب توافق على موازنة الهيئة العامة للموانيء البرية للعام المالي 23/24

إجتماع لجنة النقل
إجتماع لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد خلال اجتماعها اليوم على  موازنة الهيئة العامة للموانيء البرية والجافة، حيث بلغ إجمالي موازنة الهيئة العامة للموانيء البرية والجافة 23/24، مليار و٨١٧ مليون و١٠١ الف جنيه أي بزيادة عن العام الحالى ٦٦٦ مليون و٥٠٠ الف جنيه بنسبة ٥٨%.

 وجاءت الموازنة علي النحو التالى موازنة جارية قدر لها مبلغ إجمالي ٩٥٠ مليون جنيه،  وموازنة استثمارية قدر لها مبلغ إجمالي ٥٦٦ مليون و٥٠٠  ألف جنيه ،كما بلغت موازنة الخطة الاستثمارية للهيئة العامة للموانيء الجافة للعام المالى ٢٣/٢٤ ٥٦٦ مليون و٥٠٠ الف جنيه بزيادة عن العام الحالى ٢٢/٢٣ ٤٧٧ مليون و٥٠٠ الف جنيه بنسبة ٤٦٧%

من جانبه قال اللواء عمرو إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، إن الموانيء الجافة لا تقل أهمية عن الموانيء البحرية، وأن الميناء الجاف بمدينة ٦ اكتوبر ،  يمثلُ بداية انطلاقة كبيرة لإنشاء 14 ميناء جافاً ومنطقة لوجستية، بواقع 8 موانئ جافة، و6 مناطق لوجيستية .

وأضاف اللواء اسماعيل،  أن تنفيذ ميناء السادس من أكتوبر الجاف يتم في إطار استراتيجية وزارة النقل التي تتمثل في إيجاد محاور لوجستية  ، مشيراً إلى أن الميناء يأتي ضمن محورين لوجستيين رئيسين هما: محور السخنة/  الإسكندرية، ومحور القاهرة / الإسكندرية ، وايضا الميناء الجاف الاخر بمدينة العاشر من رمضان .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم  لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء لمشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2023- 2024 فيما يخص الهيئة العامة للموانيء البرية والجافة بحضور ممثلي وزارة النقل، ورئيس هيئة الموانيء البرية والجافه اللواء عمرو اسماعيل ، وبحضور ممثلي وزارة المالية ، وممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب النائب علاء عابد موازنة الهيئة العامة للموانيء البرية والجافة ميناء السادس من أكتوبر الجاف محور القاهرة الإسكندرية

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