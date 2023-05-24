قطع المياه عن بعض المناطق بمدينة بني سويف.. غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، عن القيام بأعمال إحلال وتجديد بخطوط المياه بمدينة بني سويف مما يستلزم قطع المياه عن بعض المناطق من الساعة 12 منتصف الليل وحتى الساعة 6 صباح غد الخميس.

وتشمل المناطق المقرر انقطاع المياه عنها ( ديوان عام واستراحة المحافظة ، المستشفى التخصصي ، مستشفى النفسية ، نادي القوات المسلحة ، بني عطية).

وأعربت الشركة عن اعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة ، مناشدة المواطنين وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة.

وأشارت إلى قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها،مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.