بعد بوسكيتس.. برشلونة يعلن رحيل جوردي ألبا

أعلن نادي برشلونة الإسباني، رحيل لاعبه جوردي ألبا، عن الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، على الرغم من ارتباطه بعقد مع البلوجرانا حتى صيف ٢٠٢٤.

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان رحيل سيرجيو بوسكيتس، لاعب وسط الفريق عن برشلونة أيضاً خلال الفترة المقبلة بعد نهاية عقده.

وقال برشلونة في بيان رسمي: “يود برشلونة أن يعرب عن امتنانه لجوردي ألبا على التزامه وتفانيه وعلاقته الإيجابية والودية مع جميع أفراد عائلة البارسا”.

وتابع: “برشلونة يتمنى التوفيق والنجاح لجوردي ألبا في المستقبل”.

كان فريق برشلونة قد توج ببطولة الدوري الإسباني للمرة السابعة والعشرون في تاريخه.