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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبو الغيط يستقبل نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي ويتابع تطورات العملية السياسية

الأمين العام لجامعة
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابوالغيط

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، عبد الله اللافى، نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى والوفد المرافق له، حيث شهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول آخر التطورات التى تشهدها الساحة الليبية.
وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبى تناول فى حديثه تطورات العملية السياسية في ليبيا، مستعرضاً في هذا الصدد جهود المجلس لإتمام مشروع المصالحة الوطنية والخطوات المقبلة في هذا الشأن. 

ونقل المتحدث أن أبو الغيط أكد أن الجامعة العربية تدعم كافة الجهود التي من شأنها المضي قدماً بالمصالحة الوطنية ودفع العملية السياسية بما يفضى إلى الحفاظ على وحدة ليبيا وإحلال الأمن والاستقرار بها وإنهاء التواجد العسكرى الأجنبي في ليبيا ودمج الميليشيات المسلحة.

وأوضح رشدي أن أبوالغيط رحب بما ذكره نائب رئيس المجلس الرئاسى من التعويل على دور جامعة الدول العربية، من خلال دعمها للجهود الساعية لتحقيق المصالحة الوطنية، وإتمام العملية السياسية انتهاءً بالانتخابات الوطنية التي تتيح إحلال الاستقرار الدائم في البلاد.

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