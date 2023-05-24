عميد حاسبات حلوان يناقش الذكاء الاصطناعي ومستقبل النشر في أبوظبي الدولي للكتاب

يناقش معرِض أبوظبي الدولي للكتاب 2023 في دورته الثانية والثلاثين ، الذي يقام في الفترة من 22 إلى 28 مايو الجاري على أرض المعارض في العاصمة الإماراتية أبوظبي، مستقبل الذكاء الاصطناعي في نشر المحتوى تماشيا مع الثورة التكنولوجية العالمية في مجال النشر الإليكتروني.



ويحاضر الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاطناعي جامعة حلوان في 26 مايو الجاري تحت عنوان " الذكاء الاصطناعي ومستقبل النشر" بحضور أقطاب صناعة النشر والصناعات الإبداعية والمُنتمين لهذا القطاع للاطلاع على أحدث اتجاهات وتطورات هذا السوق الواعد ومناقشة أولوياته الأساسية وعدد من أبرز ضيوف المعرض الذين اطَّلعوا على أنشطة وأهداف وفعاليات وإصداراته الحديثة.



يشارك بجانب الدكتور أسامة إمام في موضوع الذكاء الاطناعي ومستقبل النشر كل من عمار مرداوي مدير منصة رفوف وتوماس كوكس مدير شركة أرق ووركس، ود. إيهاب خليفة رئيس وحدة التطورات التكنولوجية بمركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة.



ومعرض أبوظبي الدولي للكتاب مِنبر ومنصة إقليمية ودولية رائدة، تُمثل مظلة رئيسية تجمع سنوياً أقطاب صناعة النشر والصناعات الإبداعية.

و يُوفَّر المعرض فرصاً واعدة للمُنتمين لهذا القطاع لعقد شراكات جديدة والاطلاع على أحدث اتجاهات وتطورات هذا السوق الواعد.



انطلق معرض أبوظبي الدولي للكتاب من بدايته، تحت اسم "معرض الكتاب الإسلامي"، في عام 1981، تحقيقاً لرؤية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الأب المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتؤكد انطلاقة المعرض على أن التعليم والثقافة هما الدعامتان الأساسيتان لبناء دولة قوية متطورة، بجانب تطوير علاقات دولية، ومَد جسور التواصل بين مختلف دول العالم، حيث شكَّل المعرض حافزاً لتأسيس نقطة إلتقاء وسوق لدور النشر في العالم العربي.

وأسهم توالي الدورات الناجحة لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، في ترسيخ مكانته لدى أقطاب صناعة النشر على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتنامت مُقوّمات جَذبه لصانعي المحتوى والمبدعين ومحبي القراءة، عبر مُختلف وسائط النشر التقليدية والرقمية.