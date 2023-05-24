يدرس فسخ التعاقد.. أحمد حسن يعلن مفاجأة بشأن مدرب الزمالك

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق ، عن رغبة الزمالك في فسخ تعاقدها مع أوسوريو في حاله النتائج السلبية .

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" خاص.. الزمالك يدرس فسخ التعاقد مع أوسوريو حال تحقيق نتيجة سلبية أمام طلائع الجيش في بطولة الدوري ".

يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

تقام مباراة الزمالك وطلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل، 30 مايو الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساء، باستاد القاهرة الدولي.

وفي سياق آخر، عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزماالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الأربعاء التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.