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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدافع فريق إنبي يدخل دائرة اهتمامات الزمالك

صدى البلد

شهدت الأيام القليلة الماضية قيام  أحد وكلاء اللاعبين بعرض اسم  محمد حامد مدافع فريق نادي إنبي على مسؤولي الزمالك للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق الأبيض.

ويسعى الزمالك لتدعيم خط الدفاع في الموسم المقبل بعد إصابة محمود حمدي " الونش" مدافع الأبيض بقطع جزئي في الرباط الصليبي عقب الإصابة التي تعرض لها في مباراة الإسماعيلي في الدوري.

وكان الزمالك استقر على عودة محمود علاء مدافع الأبيض المعار إلى الاتحاد السكندري عقب نهاية إعارته لزعيم الثغر بنهاية الموسم الجاري.

 

أكد مصدر مقرب من محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك على اهتمام نادي فاركو بالتعاقد مع الحارس خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

يأتي ذلك بعدما سبق وأبدى مسؤولو نادي بيراميدز اهتمامهم بضم الحارس في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في ظل تذبذب مستوى أحمد الشناوي حارس المرمى الأساسي بالفريق.

وينتهي عقد محمد عواد مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، ويفكر اللاعب في الرحيل من أجل المشاركة بصورة أساسية في المباريات خلال الموسم المقبل.

 

انتظم ناصر منسي وعمر جابر وأحمد فتوح ومحمد عبد الغني رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وشارك الرباعي في المران الجماعي للفريق اليوم بعد تماثلهم للشفاء من الإصابات المختلفة التي تعرضوا لها خلال الفترة الماضية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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