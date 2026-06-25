وزير الصناعة من الإسكندرية: طرح "مرغم 3" قريبًا لصغار المستثمرين

تفقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة يرافقه المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية مجمعات مرغم للصناعات البلاستيكية بالعامرية، وزار مصنعاً للخامات الدوائية بمدينة برج العرب الجديدة للوقوف على مسار العمليات الإنتاجية على أرض الواقع، وقد رافق الوزير خلال الجولة الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية والمهندس محمد زادة، مساعد الوزير للصناعات الاستراتيجية، وعدد من قيادات وزارة الصناعة.

تفاصيل الجولة

وأكد وزير الصناعة في بداية الجولة أهمية المجمعات الصناعية ودورها في دعم صغار المصنعين حيث تسهم المجمعات في توفير بيئة متكاملة لصغار المصنعين والمرافق والخدمات الأساسية اللازمة لإقامة وتشغيل المشروعات الصناعية بكفاءة، لافتاً إلى أن المجمعات تسهم في تشجيع الاستثمار الصناعي وتحفيز إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الإنتاج المحلي، وتوفير فرص عمل جديدة، فضلاً عن رفع كفاءة البنية التحتية الصناعية، وتنمية المحافظات والمناطق الجديدة، وزيادة الصادرات وتحسين التنافسية.

واستهل وزير الصناعة جولته بتفقد مجمع مرغم 1 للصناعات البلاستيكية المقام على مساحة 25 فدان ويضم 240 وحدة وتتراوح مساحات الوحدات بين 100 و200 متر مربع كاملة المرافق وتم تخصيص المجمع بالكامل، ويحتوي المجمع على مسجد ومحطة إطفاء حريق بشبكة حريق بكامل المجمع، ومحطة رفع الصرف تصرف على محطة المعالجة بمجمع مرغم 2، والمجمع ملك محافظة الاسكندرية، ويديره الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة، والمجمع يعمل بنظام حق الانتفاع لمده 30 سنة قابلة للتجديد.

وخلال زيارة المجمع تفقدا الوزير ومحافظ الإسكندرية مصنع شركة إيكام المتحدة للبلاستيك والكيماويات المقام على مساحة 400 متر مربع (4 وحدات) برأس مال 5 ملايين جنيه وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 60 طن شهرياً ومستهدف زيادتها خلال 3 أشهر إلى 100 طن شهرياً، ونسبة المكون المحلي 100%، وتصدر الشركة 20% من إنتاجها لأسواق أمريكا وأوروبا وآسيا وتوظف الشركة 45 عاملاً، وقد كان في استقبال الوزير بالمصنع المهندس/ محمد كمال رئيس مجلس الإدارة، وخلال الزيارة تفقد الوزير خطوط إنتاج ومعمل الجودة.

ثم تفقد الوزير ومحافظ الإسكندرية مجمع مرغم 2 للصناعات البلاستيكية المقام على مساحة 20.5 فدان ويضم 204 وحدة (مخصص منها 203 وحدة) وتتراوح مساحات الوحدات بين 96 و144 متر مربع كاملة المرافق ويحتوي المجمع على مبنى إداري ومنفذ بيع وبنك ومسجد.

وخلال زيارة المجمع تفقد الوزير ومحافظ الإسكندري شركة داوف العالمية لفُرش الأسنان المقام على مساحة 720 متر مربع (5 وحدات) برأس مال 4.5 ملايين جنيه وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 22 مليون فرشة أسنان سنوياً، ونسبة المكون المحلي 80%، وتصدر الشركة 80% من إنتاجها لأسواق الاتحاد الأوروبي وتوظف الشركة 75 عاملاً، وقد كان في استقبال الوزير بالمصنع المهندسة إنجي مصطفى هيكل رئيس مجلس الإدارة، وخلال الزيارة تفقد الوزير خطوط الإنتاج ومعمل الأبحاث والتطوير والمعرض المصغر للمنتجات.

وتفقدا الوزير والمحافظ أيضاً عدد من المصانع الصغيرة بالمجمع للتعرف على التحديات التي تواجهها والوقوف على نسب التشغيل بها وتحقيقها المستهدفات المنشودة.

وحرصاً من وزارة الصناعة على دعم المستثمرين الجادين وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد، وجه الوزير بإجراء حصر شامل لجميع الوحدات المخصصة التي يثبت عدم تشغيلها داخل المجمع، والبدء في اتخاذ إجراءات السحب الفوري لها وفقاً للضوابط القانونية لإعادة تخصيصها لصالح المصانع القائمة والعاملة بالفعل والتي ترغب في إجراء توسعات جديدة لزيادة طاقاتها الإنتاجية، مؤكداً أنه سيقوم بجولة تفقدية أخرى للمجمع خلال الفترة المقبلة لمتابعة الموقف التنفيذي شخصياً والوقوف على ما تم إنجازه على أرض الواقع.

كما تفقد الوزير والمحافظ مشروع مجمع مرغم 3 الجاري استكمال إنشائه امتداداً لمجمعي مرغم 1 و2، وتبلغ مساحته 42.5 فدان بتكلفة إجمالية تصل الى 2.7 مليار جنيه، ويضم المجمع 16 عنبراً بعدد 190 وحدة صناعية وتبلغ مساحة الوحدة 396 متر مربع قابلة للضم داخل العنبر الواحد، كما يحتوي المشروع على 37 مخزناً بمساحات مختلفة بإجمالي 13992 متر مربع لتخزين المنتجات للتيسير على المصنعين والاستفادة بكامل مساحة الوحدات الصناعية للصناعة، ويضم المجمع نقطة إسعاف ووحدة إطفاء ومبني كامل للشرطة، ومطاعم موزعة علي كامل المجمع، ومبني للورش ومحلات لخدمة المجمع كما يوجد محطة إطفاء وشبكة حريق بكامل المجمع، وقام بشرح المشروع المهندس تيسير ممدوح رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية المشرف علي التنفيذ.

واختتم الوزير ومحافظ الإسكندرية جولتهما بتفقد مصنع شركة فاركو بي العالمية لصناعة الخامات الدوائية الفعالة بمدينة برج العرب الجديدة المقام على مساحة 17.4 ألف متر مربع برأس مال 500 مليون جنيه وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 36 طن سنويًا، ونسبة المكون المحلي 20%، وتصدر الشركة 40% من إنتاجها للكويت وليبيا والسودان وتوظف الشركة 100 عاملاً، وقد كان في استقبال الوزير الدكتور/ شيرين حسن، رئيس مجلس الإدارة وخلال الزيارة تفقد الوزير خطوط إنتاج الخامات الفعالة وخطوط استخلاص الأعشاب والمفاعلات.

وأكد هاشم أن الصناعات الدوائية من أهم الصناعات ذات الأولوية باستراتيجية الصناعة المصرية 2030، لافتاً إلى حرص الوزارة على تشجيع شركات الأدوية على التوسع في تعميق صناعة المواد الفعالة في الدواء لتصبح مصر مركزاً لتصنيع وتصدير هذه المواد أسواق المنطقة.

ومن جانبه أكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تضع ملف دعم المناطق والمجمعات الصناعية على رأس أولوياتها، باعتبارها قاطرة التنمية الحقيقية ومحركاً أساسياً لتوفير فرص العمل للشباب ودفع عجلة الاقتصاد المحلي، فلا تدخر المحافظة جهداً في توفير كافة سبل الدعم اللوجستي والميداني لتذليل العقبات أمام صغار المستثمرين، مؤكداً على أهمية التنسيق الدائم مع وزارة الصناعة لضمان الاستغلال الأمثل للوحدات الصناعية، وتوطين الصناعات النوعية التي تعزز من تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.

كما أشاد محافظ الإسكندرية بجهود الوزارة في توسيع القاعدة الإنتاجية بالمحافظة، لا سيما من خلال مجمع "مرغم 3" الواعد، مشدداً على أن المحافظة تدعم بكل قوة خطط حصر وسحب الوحدات غير المستغلة وإعادة تخصيصها للمصنعين الجادين الراغبين في التوسع، إيماناً بأن كل وحدة صناعية يجب أن تتحول إلى قيمة مضافة حقيقية تخدم الاقتصاد الوطني، وتساهم في تحويل الإسكندرية إلى مركز صناعي متطور يتواكب مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة.