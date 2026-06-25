نجوى كرم تعود للاستوديو وتحضّر لمفاجآت غنائية جديدة.. والجمهور يترقب أعمالها المقبلة

عادت النجمة اللبنانية نجوى كرم إلى أجواء العمل الفني من جديد، بعدما ظهرت خلال الأيام الماضية داخل أحد الاستوديوهات أثناء تسجيل مجموعة من الأغنيات الجديدة، في خطوة أثارت حماس جمهورها ومحبيها الذين ينتظرون أحدث أعمالها الغنائية خلال الفترة المقبلة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومحبو نجوى كرم عددًا من الصور ومقاطع الفيديو من كواليس جلسات التسجيل، حيث بدت النجمة اللبنانية منهمكة في التحضير لمشروعاتها الفنية الجديدة، وسط تكتم على تفاصيل الأغنيات التي تعمل عليها حاليًا، الأمر الذي زاد من حالة الترقب لمعرفة موعد طرحها رسميًا.

وتُعد نجوى كرم واحدة من أبرز نجمات الغناء في الوطن العربي، إذ نجحت على مدار مسيرتها الفنية الطويلة في الحفاظ على مكانتها الجماهيرية، من خلال تقديم أعمال غنائية حققت نجاحات واسعة، إلى جانب حفلاتها الجماهيرية التي تشهد إقبالًا كبيرًا في مختلف الدول العربية.

في سياق آخر، كانت نجوى كرم قد تحدثت في وقت سابق عن فلسفتها الخاصة تجاه الفن، مؤكدة أنها تنظر إلى الغناء باعتباره رسالة قبل أن يكون مجرد مهنة أو وسيلة لتحقيق المكاسب المادية، مشيرة إلى أنها رفضت العديد من العروض الفنية رغم قيمتها الكبيرة، لأنها لا تتوافق مع المبادئ التي تؤمن بها في مشوارها الفني.

كما كشفت النجمة اللبنانية عن طبيعة علاقتها المميزة بوالدتها، مؤكدة أنها تحرص على رعايتها بشكل دائم، وترفض فكرة إيداع كبار السن في دور الرعاية. وأوضحت أن والدتها تبلغ من العمر 95 عامًا، وأنها وفرت لها وسائل متابعة ورعاية مستمرة داخل المنزل لمساعدتها على تجاوز مخاوفها وطمأنتها بشكل دائم.

وأضافت نجوى كرم أنها تتولى بنفسها الكثير من تفاصيل رعاية والدتها، معتبرة أن الاهتمام بالأم ورعايتها من أعظم الأمور التي يمكن أن يقدمها الأبناء، مشددة على أهمية الحفاظ على الروابط الأسرية والإنسانية.

وكانت نجوى كرم قد طرحت مؤخرًا أغنية "يلعن البعد" عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، والتي حظيت بتفاعل واسع من جمهورها، والأغنية من كلمات وألحان إيفان نصوح، وتوزيع هادي شرارة، وميكس وماسترينج إيلي بربر، بينما تولى إخراج الفيديو كليب كرم نقولا كرم.

ويترقب جمهور نجوى كرم الإعلان رسميًا عن تفاصيل أعمالها الجديدة، خاصة بعد ظهورها الأخير داخل الاستوديو، والذي اعتبره الكثيرون مؤشرًا على قرب عودتها بأغنيات تحمل مفاجآت فنية جديدة تضاف إلى مسيرتها الحافلة بالنجاحات.